"ლელო - ძლიერმა საქართველომ“ საკონსტიტუციო სარჩელი შეიტანა პარტიების ასაკრძალ კანონზე

სარჩელი სასამართლოში გიორგი სიორიძე შეიტანა. მისი სიტყვებით, ასაჩივრებენ "იმ ანტიდემოკრატიულ ნორმებს, რომლებიც "ქართულმა ოცნებამ" მიიღო და რომელთა საფუძველზეც სურს, რომ ოპონენტი პოლიტიკური პარტიები აკრძალოს. ეს ნორმები ეწინააღმდეგება როგორც საქართველოს კონსტიტუციას, ასევე საერთაშორისო ნორმებს, ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციას".
პარტიის განცხადებით, პარტიების აკრძალვა და პოლიტიკაში მონაწილეობის უფლების ჩამორთმევა იწვევს ქვეყანაში დემოკრატიის მნიშვნელოვან რღვევას.
პარტიული საქმიანობის აკრძალვაზე საუბრისას, მოსარჩელეები აცხადებენ, რომ აკრძალვა კონსტიტუციის რამდენიმე მუხლს არღვევს.
კერძოდ:
- მუხლი 23 – პოლიტიკური პარტიების თავისუფლება;
- მუხლი 25 – საჯარო თანამდებობის დაკავების უფლება;
- მუხლი 31 – საპროცესო უფლებები;
- მუხლი 60 – საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილებები.
ამასთან სარჩელის ავტორების თანახმად, კანონი წინააღმდეგობაში მოდის საერთაშორისო კონვენციებთან.
- ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-11 მუხლი – შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფლება;
- გაეროს სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა საერთაშორისო პაქტის 22-ე მუხლი, რომელიც განსაზღვრავს, რომ თითოეულ ადამიანის აქვს სხვებთან ასოციაციის უფლება და დაუშვებელია ამ უფლების შეზღუდვა თუ ამას არ განსაზღვრავს კანონი;
- ეუთოს კოპენჰაგენის დოკუმენტის 7.6 პარაგრაფი, რომლის მიხედვითაც ეუთოს წევრები ვალდებულები არიან, დაიცვან ინდივიდების უფლება, შექმნან პოლიტიკური პარტიები და ეწეოდნენ პოლიტიკურ საქმიანობას.
"ლელო - ძლიერი საქართველოს" სარჩელს მედიასთან საუბარში გამოეხმაურა სადავო პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი, მან გაიმეორა მანამდე "ქართული ოცნების" წარმომადგენელი დეპუტატის თენგიზ შარმანაშვილის განცხადება, რომ პარტიებისა და კონკრეტული პირებისთვის პოლიტიკური საქმიანობის ამკრძალავ კანონებთან დაკავშირებით "ქართული ოცნების" მიერ მომზადებული სარჩელი უკვე მზად არის, დღეს უმრავლესობის სხდომაზე მისი განხილვის შემდეგ, ხვალ მზად იქნება საკონსტიტუციო სასამართლოში შესატანად.
მისი განმარტებით საკონსტიტუციო სარჩელის ლოგიკა ისაა, რომ "ხელი შეუწყოს თავდაცვისუნარიანი დემოკრატიის პრინციპს, რაც გულისხმობს იმას, რომ დემოკრატიამ თავი უნდა დაიცვას დემოკრატიის მტრებისგან".
"ჩვენი მთავარი სამიზნე არიან ის პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც არიან მთავარი გამწევი ძალა ანტიქართული და ანტიკონსტიტუციური ქმედებებისა. პარტიები, ვისაც აქვს რეალური შესაძლებლობა, რომ აურიონ სიტუაცია საქართველოში, დააორგანიზონ ანტიკონსტიტუციური ქმედებები, ხელისუფლების დამხობის მცდელობები, რომლებიც რამდენიმე ვიხილეთ ბოლო 13 წლის განმავლობაში, რაც „ნაციონალური მოძრაობა“ ხელისუფლებას ჩამოსცილდა", - თქვა შალვა პაპუაშვილმა.
„ქართული ოცნების“ ახალი საკანონმდებლო პაკეტის მიხედვით, აკრძალული პარტიის წევრებსა თუ მათთან დაკავშირებულ ადამიანებს პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობის უფლებას სამუდამოდ ჩამოართმევენ.
ხელისუფლებაში მყოფი პარტია გეგმავს, სარჩელს საფუძვლად დაუდოს სადავო პარლამენტში მის მიერვე შექმნილი საგამოძიებო კომისიის დასკვნა, რომლითაც შესწავლილია „ნაციონალური მოძრაობის“ საქმიანობა.
„ქართული ოცნების“ მიერ შედგენილ სიაში ისეთი პირებიც იქნებიან, რომლებიც შესაძლოა „ასაკრძალი“ ოპოზიციური პარტიების წევრები არც იყვნენ, თუმცა მმართველი გუნდი მიიჩნევს, რომ თავიანთი საქმიანობით ისინი „თანხვედრაში არიან ასაკრძალი პარტიების მიზნებთან“.
ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებით, "ქართული ოცნების" მიერ მომზადებული საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც პარტიებისა და მათთან დაკავშირებული პირებისთვის პოლიტიკური საქმიანობის განუსაზღვრელი ვადით აკრძალვას ითვალისწინებს, არაკონსტიტუციურია.
ისინი განსაკუთრებით პრობლემურ საკითხად მიიჩნევენ იმას, რომ კანონი არ განსაზღვრავს კრიტერიუმებს, რომელთა მიხედვითაც, მოქალაქე შეიძლება აკრძალულ პარტიასთან დაკავშირებულ პირად გამოცხადდეს და ჩამოერთვას მას პოლიტიკური უფლებები.
"ქართული ოცნება" საკონსტიტუციო სასამართლოში წარსადგენ სარჩელში იმ პირთა სიასაც შეიტანს, რომლებსაც პოლიტიკური აქტივობა უნდა შეეზღუდოთ.
როგორც მანამდე განაცხადა „ქართული ოცნების“ მთავრობის მეთაურმა ირაკლი კობახიძემ, საკონსტიტუციო სარჩელში ისინი 10 ოპოზიციური პარტიის აკრძალვას განიხილავენ.
