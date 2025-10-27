Accessibility links

ნორვეგიამ განაცხადა, რომ რუსეთმა რაკეტა „ბურევესტნიკის“ გამოცდა ნოვაია ზემლიადან მოაწყო

რუსული "ბურევესტნიკის" რაკეტის საცდელი პოლიგონი. ნოვაია ზემლია. 2023 წელი.
რუსული "ბურევესტნიკის" რაკეტის საცდელი პოლიგონი. ნოვაია ზემლია. 2023 წელი.

ნორვეგიის სამხედრო დაზვერვის სამსახურმა 27 ოქტომბერს განაცხადა, რომ რუსეთმა გასულ კვირას ბირთვული ძრავით აღჭურვილი შორი მოქმედების ფრთოსანი რაკეტა „ბურევესტნიკი“ არქტიკაში, ბარენცის ზღვის არქიპელაგიდან, ნოვაია ზემლიადან გაუშვა, წერს Reuters-ი.

რუსეთმა კვირას განაცხადა, რომ წარმატებით გამოცადა „ბურევესტნიკი“ 9M730, რომელსაც ნატო SSC-X-9-Skyfall-ს უწოდებს - ბირთვული ქობინის მქონე იარაღი, რომელზეც მოსკოვი აცხადებს, რომ შეუძლია ნებისმიერი თავდაცვითი ფარის გარღვევა, თუმცა არ დაუკონკრეტებია, თუ სად მოხდა გაშვება.

„ჩვენ შეგვიძლია დავადასტუროთ, რომ რუსეთმა ფრთოსანი რაკეტა Skyfall-ს (ბურევესტნიკი) ახალი საცდელი გაშვება მოაწყო ნოვაია ზემლიაზე“, - განუცხადა ნორვეგიის დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელმა, ვიცე-ადმირალმა ნილს ანდრეას სტენსოენესმა Reuters-ს ელექტრონული ფოსტით გაგზავნილ განცხადებაში.

