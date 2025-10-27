Accessibility links

ჩეხეთში ანდრეი ბაბიშს პრეზიდენტმა მთავრობის შექმნა დაავალა

ანდრეი ბაბიში, მაშინ პრეზიდენტობის კანდიდატი (მარცხნივ) და პეტრ პაველი (ნატოს გადამდგარი გენერალი), ასევე საპრეზიდენტო კანდიდატი. 2023 წელი (არქივი)
ჩეხეთის პრეზიდენტმა პეტრ პაველმა საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებულ ანდრეი ბაბიშს მთავრობის ფორმირება დაავალა.

პაველის პრესსპიკერმა ეს განცხადება პრაღაში ორი პოლიტიკოსის შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. ოქტომბრის დასაწყისში ჩატარებულ არჩევნებში ბაბიშის მემარჯვენე პოპულისტურმა პარტია ANO-მ დაახლოებით 34 პროცენტით არჩევნები მოიგო, მაგრამ უმრავლესობისთვის პარტნიორების ძიებაშია. ბაბიში პოლიტიკური სპექტრის მემარჯვენე ორ პარტიასთან - ახალ, ავტომძღოლების პარტია „მოტორისტე სობიე-სა" და "თავისუფლებისა და პირდაპირი დემოკრატიის" ჯგუფთან - ერთად ცდილობს კოალიციის შექმნას. სამივე პარტიას ერთად წარმომადგენელთა პალატაში უმრავლესობა ექნებოდა.

საარჩევნო კამპანიის დროს ბაბიშმა, რომელსაც ადრე უკვე ეკავა პრემიერის პოსტი, სხვა საკითხებთან ერთად, განაცხადა, რომ უკრაინაში სახელმწიფო იარაღის ყველა მიწოდებას შეაჩერებს, და განმარტა, რომ ნატოს ფარგლებში პრაღას თავისი წვლილი შეაქვს უკრაინისთვის დახმარებაში. აქამდე ჩეხეთი უკრაინის ერთ-ერთი ყველაზე მტკიცე მხარდამჭერი იყო.


