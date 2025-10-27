ჰამასმა ისრაელს მე-16 მძევლის ცხედარი გადასცა

ღაზის სექტორში წითელი ჯვრის წარმომადგენლებს ჰამასმა (აშშ-ში და ევროკავშირში ტერორისტულად შერაცხილმა) გადასცა კიდევ ერთი, მე-16მძევლის, ცხედარი. ისრაელის არმიამ დაადასტურა, რომ წითელ ჯვარს ცხედარი გადასცეს.
ჰამასმა 13 ოქტომბერს ისრაელს გადასცა დარჩენილი 20 ცოცხალი მძევალი.
დაჯგუფებას ისრაელისთის უნდა გადაეცა 28 დაღუპული მძევლის ცხედრები და დღემდე მხოლოდ 15-ის გადაცემა მოხერხდა, რადგან, როგორც ჰამასი აცხადებს, ძნელია გვამების მიკვლევა ომით განადგურებულ რეგიონში.
ცხედრების გაცვლა ღაზის სექტორში ისრაელსა და ჰამასს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების ერთ-ერთი პირობაა.
