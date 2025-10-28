თბილისის საპატრულო პოლიციის უფროსმა თანამდებობა დატოვა

ლაშა ჯოხაძე აქტიურად მონაწილეობდა დედაქალაქში მიმდინარე საპროტესტო აქციების დროს დემონსტრანტების შემზღუდავ ოპერაციებში, მათ შორის მათ დაკავებაში. ვინ შეცვლის მას ამ თანამდებობაზე, ჯერ უცნობია - შსს-ს ინფორმაცია ჯერ არ გაუვრცელებია.
ლაშა ჯოხაძე თბილისის საპატრულო პოლიციის მთავარი სამმართველოს უფროსად 2020 წლის 27 აპრილს დაინიშნა - მაშინ ეს თანამდებობა ცალკე შტატად გამოიყო და მისი შეთავსება აღარ უწევდა საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილეს.
ჯოხაძე ამ თანამდებობაზე ვახტანგ გომელაურის მინისტრობის დროს დაინიშნა. გომელაურის გადადგომის შემდეგ, შს მინისტრის პოსტს იკავებს გელა გელაძე, რომელმაც შეცვალა მინისტრის მოადგილეებისა და დეპარტამენტების ხელმძღვანელების ნაწილი.
