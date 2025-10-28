პოლიტიკოსმა გედევან ფოფხაძემ პროტესტის მონაწილეებთან ერთად შიმშილობა გამოაცხადა

„გათავისუფლდნენ პოლიტპატიმრები და დაინიშნოს ახალი საპარლამენტო არჩევნები“, - ასეთია მათი მოთხოვნა.
ფოფხაძე ამჟამად არის „კოალიცია ცვლილებისთვის“ ერთ-ერთი ლიდერი. მისი გუნდის სხვა ლიდერები პატიმრობაში არიან - ნიკა მელია, ნიკა გვარამია, ელენე ხოშტარია და ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე.
გედევან ფოფხაძემ თქვა, რომ საჭიროა შიმშილობით პროტესტის ახალი კერის გაჩენა:
„შეიქმნა ისეთი რეალობა, როდესაც პროტესტის მონაწილეებს ყოველდღიურად იჭერენ. ქვეყანა დიდი ნაბიჯებით მიდის დიქტატურისკენ. ერთადერთი, რაც ამ პროცესს შეაჩერებს არის პროტესტის ახალი ფორმა“, - განაცხადა მან.
„რასაც ხელისუფლება რუსთაველის გამზირის გადაკეტვის გამო აკეთებს, ამას უნდა დავუპირისპიროთ პროტესტის ახალი ფორმა. ეს არ არის რადიკალურად ახალი ფორმა, მაგრამ არის ეფექტური“, - უთხრა მან ჟურნალისტებს.
ფოფხაძესთან ერთად შიმშილობა დაიწყეს:
- დავით ჭელიძემ
- კახა ელიოზიშვილმა
- ვახტანგ მაჭავარიანმა
- დარეჯავ ცხვიტარიამ.
ცხვიტარიამ, აქციების ერთ-ერთმა აქტიურმა მონაწილემ, თქვა: „მე ვფიქრობ, რომ ახლა რუსთაველის გადაკეტვა იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის, რამდენადაც პროტესტის გაგრძელება და თუკი ვინმეს აქვს სურვილი, რომ ეს პროტესტი უფრო გაფართოვდეს მიიღოს მონაწილეობა ამაში, ეს პერმანენტული იქნება“.
გედევან ფოფხაძემ შიმშილობა 2025 წლის 28 ივნისსაც გამოაცხადა - ელენე ხოშტარიას მიერ ამავე გადაწყვეტილებიდან ერთი დღის შემდეგ.
ხოშტარიამ 29 ივნისს თქვა, რომ შიმშილობას შეწყვეტდა, თუ ოპოზიცია ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს ბოიკოტს გამოუცხადებდა.
30 ივნისს ხოშტარიამ და ფოფხაძემ შიმშილობა შეწყვიტეს - მას შემდეგ, რაც რვა ოპოზიციურმა პარტიამ განაცხადა, რომ შეთანხმებას მიაღწიეს 2025 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში არმონაწილეობასთან დაკავშირებით. ამ რვა პარტიას შორის არ არიან არც „ლელო“ და არც გიორგი გახარიას „საქართველოსთვის“.
