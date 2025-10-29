პარლამენტის წინ დემონსტრანტების ნაწილმა გზა კიდევ ერთხელ გადაკეტა

ადგილზე პოლიციელები არიან მობილიზებულები. დემონსტრანტების ნაწილი ტროტუარზე რჩება.
გზის გადაკეტვა - თუკი აქციაზე ამისთვის არასაკმარისი ოდენობის ხალხია - ადმინისტრაციული პატიმრობით ისჯება.
წინა დღეებში, გზის გადაკეტვის შემდეგ, პოლიცია რამდენიმე წუთში მოუწოდებდა მათ გზის სავალი ნაწილის გათავისუფლებისკენ, რის შემდეგაც გზას დემონსტრანტებისგან ათავისუფლებდნენ.
გზის გადაკეტვას რუსთაველის ძეგლიდან პარლამენტისკენ გამართული მარში უძღოდა პედაგოგ ნინო დათაშვილის მხარდასაჭერად. დათაშვილი, რომლის ჯანმრთელობის მდგომარეობაც მკვეთრად გაუარესდა, დღეს გირაოთი გამოუშვეს საპატიმროდან.
