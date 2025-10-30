Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
თბილისის 2025 წლის მოწვევის საკრებულო შეიკრიბა 

ზურაბ აბაშიძე

დღეს, 30 ოქტომბერს, 2025 წლის მოწვევის საკრებულოს პირველი სხდომა გაიმართა დედაქალაქში. სხდომა ცესკოს თავმჯდომარემ, გიორგი კალანდარიშვილმა, გახსნა.

საკრებულოში 45 დეპუტატი „ქართული ოცნებიდანაა“, დანარჩენი ხუთი კი - სამი ოპოზიციური პარტიიდან.

საკრებულოში წარმომადგენლები ეყოლება:

#3 - „კონსერვატორები საქართველოსთვის“ („ალტ-ინფო“) - 1 მანდატი;

#9 - „ლელო - ძლიერი საქართველო“ - 2 მანდატი;

#36 - „გირჩი“ - 2 მანდატი;

#41 - „ქართული ოცნება“ - 45 მანდატი.

დღევანდელ სხდომაზე საკრებულოს თავმჯდომარედ აირჩიეს ზურაბ აბაშიძე, რომელიც წინა, მეშვიდე მოწვევის საკრებულოს თავმჯდომარეც იყო. მისი მოადგილეები იქნებიან ბექა დავითულიანი და თინათინ ნიბლოშვილი.

საქართველოში თვითმმართველობის არჩევნები 4 ოქტომბერს ჩატარდა. მასში მონაწილეობა არ მიუღია ორ დიდ ოპოზიციურ პარტიას, „ნაციონალურ მოძრაობას“ და „კოალიციას ცვლილებისთვის“. მათ არჩევნებს ბოიკოტი გამოუცხადეს.

„ქართულმა ოცნებამ“ არჩევნები მოიგო 64-ვე ოლქში.

