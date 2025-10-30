თბილისის 2025 წლის მოწვევის საკრებულო შეიკრიბა 

საკრებულოში 45 დეპუტატი „ქართული ოცნებიდანაა“, დანარჩენი ხუთი კი - სამი ოპოზიციური პარტიიდან.
საკრებულოში წარმომადგენლები ეყოლება:
#3 - „კონსერვატორები საქართველოსთვის“ („ალტ-ინფო“) - 1 მანდატი;
#9 - „ლელო - ძლიერი საქართველო“ - 2 მანდატი;
#36 - „გირჩი“ - 2 მანდატი;
#41 - „ქართული ოცნება“ - 45 მანდატი.
დღევანდელ სხდომაზე საკრებულოს თავმჯდომარედ აირჩიეს ზურაბ აბაშიძე, რომელიც წინა, მეშვიდე მოწვევის საკრებულოს თავმჯდომარეც იყო. მისი მოადგილეები იქნებიან ბექა დავითულიანი და თინათინ ნიბლოშვილი.
საქართველოში თვითმმართველობის არჩევნები 4 ოქტომბერს ჩატარდა. მასში მონაწილეობა არ მიუღია ორ დიდ ოპოზიციურ პარტიას, „ნაციონალურ მოძრაობას“ და „კოალიციას ცვლილებისთვის“. მათ არჩევნებს ბოიკოტი გამოუცხადეს.
„ქართულმა ოცნებამ“ არჩევნები მოიგო 64-ვე ოლქში.
ფორუმი