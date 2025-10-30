რუსეთის ჯარებმა უკრაინაზე მორიგი მასირებული შეტევა მიიტანეს, არის მსხვერპლი

ზაპოროჟიეს ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელ ივან ფიოდოროვის ინფორმაციით, ქალაქ ზაპოროჟიეში ნაწილობრივ დანგრეულია საერთო საცხოვრებლის შენობა. დღის 12 საათის მონაცემებით, დაიღუპა ერთი ადამიანი. მისი ცხედარი მაშველებმა ნანგრევებიდან ამოიტანეს. დაშავებულია 17, მათ შორის ორი წლის გოგო.
სახლები დაზიანდა კიევის ოლქში. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, ბორისპოლის რაიონში ერთი ადამიანი დაიჭრა.
რუსეთის ჯარების მორიგი შეტევის ერთ-ერთი მთავარი სამიზნე ისევ ენერგოობიექტები იყო. რამდენიმე რაიონში დაზიანებულია თბოელექტროსადგურები. უკრაინის რეგიონებს ელექტროენერგია გრაფიკით მიეწოდება. შეფერხებულია წყლით მომარაგებაც.
ფორუმი