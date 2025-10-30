Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

რუსეთის ჯარებმა უკრაინაზე მორიგი მასირებული შეტევა მიიტანეს, არის მსხვერპლი

ზაპოროჟიეზე რუსული დრონებითა და რაკეტებით შეტევის შედეგად დანგრეული საერთო საცხოვრებელი. 2025 წლის 30 ოქტომბერი
ზაპოროჟიეზე რუსული დრონებითა და რაკეტებით შეტევის შედეგად დანგრეული საერთო საცხოვრებელი. 2025 წლის 30 ოქტომბერი

რუსეთის ჯარებმა 30 ოქტომბერს დრონებით და რაკეტებით მორიგი მასირებული შეტევა მიიტანეს უკრაინის სხვადასხვა რეგიონზე. არის მსხვერპლი.

ზაპოროჟიეს ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელ ივან ფიოდოროვის ინფორმაციით, ქალაქ ზაპოროჟიეში ნაწილობრივ დანგრეულია საერთო საცხოვრებლის შენობა. დღის 12 საათის მონაცემებით, დაიღუპა ერთი ადამიანი. მისი ცხედარი მაშველებმა ნანგრევებიდან ამოიტანეს. დაშავებულია 17, მათ შორის ორი წლის გოგო.

სახლები დაზიანდა კიევის ოლქში. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, ბორისპოლის რაიონში ერთი ადამიანი დაიჭრა.

რუსეთის ჯარების მორიგი შეტევის ერთ-ერთი მთავარი სამიზნე ისევ ენერგოობიექტები იყო. რამდენიმე რაიონში დაზიანებულია თბოელექტროსადგურები. უკრაინის რეგიონებს ელექტროენერგია გრაფიკით მიეწოდება. შეფერხებულია წყლით მომარაგებაც.


ფორუმი

Recommended

XS
SM
MD
LG