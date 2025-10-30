პუტინის მეგობრის კომპანია შეისყიდის "ლუკოილის" უცხოურ აქტივებს

როგორც სააგენტო "ტასსი" წყაროებზე დაყრდნობით იუწყება, მხარეებმა მიაღწიეს შეთანხმებას. "ლუკოილმა" პასუხისმგებლობა იკისრა მოლაპარაკება არ აწარმოოს სხვა მყიდველებთან და დაადასტურა აქტივების Gunvor-სთვის მიყიდვა. საქმე ეხება ავსტრიაში რეგისტრირებული Lukoil International GmbH-ს აქციათა 100 პროცენტს.
22 ოქტომბერს აშშ-მა დაუწესა სანქციები "ლუკოილს" და "როსნეფტს", უკრაინის მიმართ რუსეთის მიმდინარე აგრესიის გამო. შეზღუდვები შეეხო ასევე კომპანიის "შვილობილ" სტრუქტურებს, მათ შორის ლოგისტიკურ ქვეგანყოფილებებს.
Gunvor-ი 1997 წელს დააარსეს ტიმჩენკომ და თურნბიორნ ტერნკვისტმა, კომპანია ნავთობით და ნავთობპროდუქტებით ვაჭრობს და აქტივებს ფლობს რუსეთში, თურქეთში, პანამაში, ბელგიასა და გერმანიაში. 2014 წელს ტიმჩენკო ოფიციალურად კომპანიის აქციათა 44 პროცენტს ფლობდა, თუმცა რუსეთის მხრიდან უკრაინის ყირიმის ანექსირების შემდეგ თავისი წილი პარტნიორს მიჰყიდა და ბიზნესიდან ფორმალურად გავიდა - თუმცა, როგორც ანალიტიკოსები ამბობენ, იგი კონტროლს ინარჩუნებს.
ტიმჩენკო რუსეთის და ფინეთის მოქალაქეა.
აშშ-ის ფინანსთა სამინისტრო მანამდე აცხადებდა, რომ Gunvor-ის ბიზნესში წილს პუტინიც ფლობს.
