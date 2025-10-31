თურქეთში სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს 11 პირს ხანძრის გამო, რომელმაც 78 ადამიანი იმსხვერპლა

თურქეთის სასამართლომ სათხილამურო კურორტის სასტუმროს მფლობელს და კიდევ 10 პირს სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა სასტუმროში გაჩენილი ხანძრის გამო, რომლის შედეგადაც 78 ადამიანი დაიღუპა და 133 დაშავდა.
ხანძარი 21 იანვარს, ზამთრის არდადეგების დროს, თურქეთის ჩრდილო-დასავლეთით მდებარე კარტალკაიას სამთო-სათხილამურო კურორტის 12-სართულიან ხის სასტუმროს გაუჩნდა. დაღუპულთა შორის 34 ბავშვი იყო.
სასამართლომ სასტუმროს მფლობელი ჰალიტ ერგული, მისი მეუღლე, ორი ქალიშვილი, სასტუმროს მენეჯერები, მერის მოადგილე და სახანძრო სამსახურის უფროსის მოადგილე დამნაშავეებად ცნო დაუდევრობაში. თითოეულ მათგანს ბავშვების სიკვდილისთვის სამუდამო პატიმრობა მიესაჯა, ხოლო 44 სხვა ადამიანის გარდაცვალებისთვის დამატებით 25 წლით თავისუფლების აღკვეთა.
დაღუპულთა ოჯახის წევრები და მეგობრები სასამართლოს შენობის წინ ყოველდღე დემონსტრაციებს მართავდნენ, დაღუპულთა ფოტოებს აღმართავდნენ და სამართლიანობას ითხოვდნენ.
უსაფრთხოების ზომების უგულებელყოფის გამო - მათ შორის კვამლის გამწოვი და სარწყავი სისტემების არარსებობის, გაუმართავი სიგნალიზაციისა და პერსონალის არასაკმარისი მომზადების - კვამლმა ზედა სართულებზე იოლად ააღწია. საავარიო განათების, ნიშნებისა და ალტერნატიული გასასვლელების არარსებობამ ხელი შეუშალა სასტუმროს 238 სტუმრის უსაფრთხო ევაკუაციას, ნათქვამია ბრალდების დოკუმენტში.
პანიკაში ჩავარდნილი ადამიანების ნაწილი ფანჯრებიდან გადმოხტომით ცდილობდა თავის შველას. ამის გამო, სულ მცირე, ორი ადამიანი დაიღუპა.
შემთხვევის ადგილზე გაიგზავნა ათობით სახანძრო და 38 სასწრაფო დახმარების მანქანა. მეხანძრეებმა მხოლოდ 10 საათის შემდეგ შეძლეს ხანძრის ჩაქრობა.
სასტუმრო პირველად 1999 წელს გაიხსნა, 2007 წლიდან მას ერგულის კომპანია მართავდა.
