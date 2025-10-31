ზელენსკი აცხადებს, რომ რუსეთმა დონეცკის რეგიონში შეტევისთვის 170 ათასი ჯარისკაცი განათავსა

რუსეთმა დაახლოებით 170 000 ჯარისკაცი განალაგა უკრაინის აღმოსავლეთ დონეცკის რეგიონში, სადაც ისინი ცდილობენ პოკროვსკის ციხესიმაგრის აღებას, რათა ბრძოლის ველზე გამარჯვებისკენ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგან, განაცხადა პარასკევს უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ.
„სიტუაცია პოკროვსკში რთულია“, - თქვა ზელენსკიმ და ასევე უარყო რუსეთის ბოლოდროინდელი განცხადებები, რომ განადგურებული ქალაქი ერთ წელზე მეტი ხნის ბრძოლის შემდეგ ალყაშია მოქცეული. მან აღიარა, რომ ქალაქში რამდენიმე რუსული ქვედანაყოფი შევიდა, მაგრამ დაჟინებით მოითხოვა, რომ უკრაინელი დამცველები მათ ანადგურებენ.
„პოკროვსკში რუსები არიან“, - განუცხადა ზელენსკიმ კიევში გამართულ პრესკონფერენციაზე. „ისინი ნადგურდებიან, თანდათანობით ნადგურდებიან, რადგან, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ ჩვენი პერსონალი“.
რუსეთის მიერ მეზობელ ტერიტორიაზე სრულმასშტაბიანი შეჭრის თითქმის ოთხი წლის განმავლობაში წინა ალყის დროს უკრაინა ზოგიერთ ადგილას გაიყვანა ჯარების დაკარგვის თავიდან ასაცილებლად. უკრაინული ძალები სასოწარკვეთილად ჩამორჩებიან რუსეთის უფრო დიდ არმიას.
რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ცოტა ხნის წინ განაცხადა, რომ რუსული ძალები მნიშვნელოვან წინსვლას აღწევენ ბრძოლის ველზე, თუმცა მათი წინსვლა ნელი და ძვირადღირებული იყო ჯარისა და ჯავშანტექნიკის მხრივ. პუტინი ცდილობს დაარწმუნოს შეერთებული შტატები, რომელიც მისგან სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევას ითხოვს, რომ უკრაინას არ შეუძლია გაუძლოს რუსეთის სამხედრო უპირატესობას. მან ასევე ხაზი გაუსვა იმას, რასაც ის რუსეთის ბირთვული შესაძლებლობების გაუმჯობესებას უწოდებს, რადგან უარს ამბობს იმაზე, რასაც ის თავისი ქვეყნის ლეგიტიმურ საომარ მიზნებს უწოდებს.
