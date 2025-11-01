სამხრეთ კორეის პრეზიდენტმა სი ძინპინს ჩრდილოეთ კორეასთან ურთიერთობაში დახმარება სთხოვა

სი ძინპინმა ლის განუცხადა, რომ მზად არის გააფართოოს თანამშრომლობა და ერთობლივად გაუმკლავდნენ მათ წინაშე არსებულ გამოწვევებს, - იტყობინება Reuters-ის სააგენტო.
ლიმ სი ძინპინს სახელმწიფო სამიტზე და ვახშამზე უმასპინძლა, აზია-წყნარი ოკეანის ლიდერების ფორუმის შემდეგ სამხრეთ კორეის ქალაქ გიონჯუში. ბოლო 11 წლის განმავლობაში, ეს სი ძინპინის პირველი ვიზიტი იყო აშშ-ის მოკავშირესთან.
ლის ოფისის ცნობით, სი ძინპინმა სამიტის წინ განაცხადა, რომ პეკინი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს სეულთან ურთიერთობებს და სამხრეთ კორეას განუყოფელ პარტნიორად მიიჩნევს.
ლიმ, რომელიც ივნისში რიგგარეშე არჩევნების შედეგად პრეზიდენტად აირჩიეს, პირობა დადო, რომ გააძლიერებდა კავშირებს შეერთებულ შტატებთან, თუმცა არ განაწყობდა ჩინეთს თავისი ქვეყნის წინააღმდეგ და შეეცდებოდა დაძაბულობის შემცირებას ჩრდილოეთ კორეასთან.
1 ნოემბერს გავრცელებულ განცხადებაში, ფხენიანმა, რომელიც ჩინეთის სამხედრო და ეკონომიკური მოკავშირეა, უარყო ბირთვული განიარაღების პროგრამა, როგორც განუხორციელებელი - „აუსრულებელი ოცნება“.
ჩრდილოეთმა კორეამ არაერთხელ და გადაჭრით უარყო ლის წინადადებები და განაცხადა, რომ ის არასდროს გამართავს მოლაპარაკებას სამხრეთთან.
ბოლო წლებში ფხენიანმა უარი თქვა სამხრეთთან გაერთიანების ხანგრძლივ პოლიტიკაზე და სეული თავის მთავარ მტრად მოიხსენია. მისმა მმართველმა, კიმ ჩენ ინმა განაცხადა, რომ მზად იქნებოდა შეერთებულ შტატებთან სასაუბროდ, თუ ვაშინგტონი უარს იტყვის ბირთვული განიარაღების მოთხოვნებზე, თუმცა, როდესაც აშშ-ის პრეზიდენტმა, დონალდ ტრამპმა ამ კვირის დასაწყისში სამხრეთ კორეაში ვიზიტის დროს მოლაპარაკებები შესთავაზა, მას საჯაროდ პასუხი არ გაუცია.
ტრამპმა და ლიმ განაცხადეს მოულოდნელი გარღვევის შესახებ მოლაპარაკებებში, რომლებიც აშშ-ის ტარიფების შემცირებას შეეხებოდა სამხრეთ კორეიდან მილიარდობით დოლარის ინვესტიციის სანაცვლოდ. ამის შემდეგ აშშ-ის პრეზიდენტმა ქვეყანა დატოვა აზია-წყნარი ოკეანის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის (APEC) ლიდერების მთავარი სამიტის დაწყებამდე.
სამხრეთ კორეის ეროვნული უსაფრთხოების სფეროში მრჩეველმა, ვი სუნგლაკმა, ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ჩინეთმა გამოთქვა მზადყოფნა, ითანამშრომლოს მშვიდობისა და სტაბილურობისთვის კორეის ნახევარკუნძულზე.
ჩინეთის სახელმწიფო მედიის ცნობით, ლისთან შეხვედრის შესახებ ჩრდილოეთ კორეის მოლაპარაკებები საერთოდ არ იყო ნახსენები.
სი ძინპინის ვიზიტის დროს, ჩინეთმა და სამხრეთმა კორეამ ხელი მოაწერეს შვიდ შეთანხმებას.
სამხრეთი კორეა შეერთებული შტატების სამხედრო მოკავშირე და მთავარი სავაჭრო პარტნიორია, თუმცა ასევე მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ჩინეთთან ვაჭრობაზე.
1 ნოემბერს სეულში ჩინეთის საწინააღმდეგო აქციაზე ასობით ადამიანი შეიკრიბა, როცა სი ძინპინი და ლი ერთმანეთს ხვდებოდნენ.
