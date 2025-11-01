საბერძნეთის კუნძულ კრეტაზე სროლის დროს დაიღუპა ორი ადამიანი და დაშავდა 10

პოლიციას დაუყოვნებლივ არ გაუმჟღავნებია ინფორმაცია სავარაუდო მსროლელის შესახებ, რომელმაც სოფელ ვორიზიაში გამოიყენა ცეცხლსასროლი იარაღი.
პოლიციის მეორე წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ თავდასხმა მოჰყვა პარასკევს, 31 ოქტომბრის ღამით, მომხდარ აფეთქებას მშენებლობაზე, სადაც ბომბი იყო დამონტაჟებული. პოლიციის ორივე წარმომადგენელმა ანონიმურობის პირობით ისაუბრა.
კრეტაზე არსებობს ოჯახებს შორის სისხლის აღების ტრადიცია, ღირსების შელახვისა და სავარაუდო შეურაცხყოფის ნიადაგზე წარმოშობილი დავების გამო.
საბერძნეთის პოლიციის მაღალი თანამდებობის პირები, მათ შორის პოლიციის უფროსი და ორგანიზებულ დანაშაულთან მებრძოლი დანაყოფის ხელმძღვანელი, 1 ნოემბერს კრეტაზე ჩავიდნენ, განაცხადა პოლიციის წარმომადგენელმა.
