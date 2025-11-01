Accessibility links

საბერძნეთის კუნძულ კრეტაზე სროლის დროს დაიღუპა ორი ადამიანი და დაშავდა 10

1 ნოემბერს კრეტაზე ჩავიდნენ საბერძნეთის პოლიციის მაღალი თანამდებობის პირები, მათ შორის პოლიციის უფროსი და ორგანიზებულ დანაშაულთან მებრძოლი დანაყოფის ხელმძღვანელი.

საბერძნეთის კუნძულ კრეტაზე, სოფელში სროლის შედეგად, რასაც პოლიციის მაღალი რანგის წარმომადგენლი, ოჯახებს შორის “შურისძიებას” უწოდებს, ერთი კაცი და ერთი ქალი დაიღუპა და დაშავდა, სულ მცირე, 10 ადამიანი, - ცნობას ავრცელებს Reuters-ი.

პოლიციას დაუყოვნებლივ არ გაუმჟღავნებია ინფორმაცია სავარაუდო მსროლელის შესახებ, რომელმაც სოფელ ვორიზიაში გამოიყენა ცეცხლსასროლი იარაღი.

პოლიციის მეორე წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ თავდასხმა მოჰყვა პარასკევს, 31 ოქტომბრის ღამით, მომხდარ აფეთქებას მშენებლობაზე, სადაც ბომბი იყო დამონტაჟებული. პოლიციის ორივე წარმომადგენელმა ანონიმურობის პირობით ისაუბრა.

კრეტაზე არსებობს ოჯახებს შორის სისხლის აღების ტრადიცია, ღირსების შელახვისა და სავარაუდო შეურაცხყოფის ნიადაგზე წარმოშობილი დავების გამო.

საბერძნეთის პოლიციის მაღალი თანამდებობის პირები, მათ შორის პოლიციის უფროსი და ორგანიზებულ დანაშაულთან მებრძოლი დანაყოფის ხელმძღვანელი, 1 ნოემბერს კრეტაზე ჩავიდნენ, განაცხადა პოლიციის წარმომადგენელმა.

