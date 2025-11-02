თბილისის საპატრულო პოლიციის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე ლაშა ჯოხაძე გოგა მემანიშვილმა შეცვალა

მან ამ ადგილზე ლაშა ჯოხაძე ჩაანაცვლა, რომლის წასვლის შესახებაც ცნობები რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა. ოფიციალური ცნობით, მან თანამდებობა პირადი განცხადების საფუძველზე დატოვა
ინფორმაცია რადიო თავისუფლებას შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაუდასტურეს
ლაშა ჯოხაძე თბილისის საპატრულო პოლიციის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე 5 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში მუშაობდა. მისი მოადგილე კი სწორედ, გოგა მემანიშვილი იყო.
გოგა მემანიშვილს პროევროპული აქციის მონაწილეები კარგად იცნობენ. ის აქტიურად მონაწილეობდა დედაქალაქში მიმდინარე საპროტესტო აქციების დროს საპოლიციო ღონისძიებებში, მათ შორის დაკავებაში.
ვახტანგ გომელაურის გადადგომის შემდეგ, შს მინისტრის პოსტს იკავებს გელა გელაძე, რომელმაც შეცვალა მინისტრის მოადგილეებისა და დეპარტამენტების ხელმძღვანელების ნაწილი.
ფორუმი