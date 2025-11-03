Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

შიმშილობა დაიწყო საპროტესტო აქციების მონაწილემ, პოლიციის მიერ დაკავებულმა აზა ჩილაჩავამ - ადვოკატი

აზა ჩილაჩავა
აზა ჩილაჩავა

შიმშილობა დაიწყო რუსეთაველის გამზირზე მიმდინარე აქციების მონაწილემ, 71 წლის აზა ჩილაჩავამ. აფხაზეთიდან დევნილი ქალი პოლიციამ 2 ნოემბერს დააკავა, აქციის მონაწილეების მიერ ისევ გადაკეტილი რუსთაველის გამზირის გახსნის შემდეგ.

„დაიწყო შიმშილობა, ბევრი თხოვნის მიუხედავად აზრი ვერ შევაცვლევინეთ (შიმშილობა წყლის გარეშე)”, - დაწერა სოციალურ ქსელ ფეისბუკში ადვოკატმა მარიკა არევაძემ მას შემდეგ, რაც გასულ ღამით აზა ჩილაჩავა იზოლატორში გადაიყვანეს.

აზა ჩილაჩავა სასამართლომ სამართალდამრღვევად ერთხელ უკვე ცნო. პოლიციამ ჩილაჩავას ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმი 19 ოქტომბერს შეუდგინა, აქციაზე პირბადით ყოფნის გამო.

22 ოქტომბერს სასამართლომ აზა ჩილაჩავა სამართალდამრღვევად ცნო და სიტყვიერი გაფრთხილება მისცა.

მას შემდეგ, რაც „ქართულმა ოცნებამ" 2025 წლის ოქტომბრის მეორე ნახევარში მიიღო და აამოქმედა გამოხატვის თავისუფლების შემზღუდავი საკანონმდებლო ცვლილებები, პოლიციამ თბილისში დააკავა საპროტესტო აქციების ათეულობით მონაწილე. მხოლოდ 27-31 ოქტომბრის პერიოდში - 29.


ფორუმი

Recommended

XS
SM
MD
LG