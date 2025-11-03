Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

Bloomberg: ბრიტანეთმა უკრაინას დამატებით გაუგზავნა რაკეტები Storm Shadow

საილუსტრაციო ფოტო. რაკეტა Storm Shadow
საილუსტრაციო ფოტო. რაკეტა Storm Shadow

დიდმა ბრიტანეთმა უკრაინას ახლახან ისევ გაუგზავნა ფრთოსანი რაკეტები Storm Shadow. ამის შესახებ სააგენტო Bloomberg-ი წერს ინფორმირებულ წყაროებზე დაყრდნობით.

წყაროები რაკეტების რაოდენობას არ აკონკრეტებენ, თუმცა, მათი ინფორმაციით, ახალი პარტია უკრაინას უზრუნველყოფს ზამთრის პერიოდში. დიდი ბრიტანეთის მთავრობა შიშობს, რომ ზამთარში რუსეთი უკრაინაზე შეტევებს გააძლიერებს.

ფრთოსან რაკეტას Storm Shadow დაახლოებით 250 კილომეტრ მანძილზე მოქმედება შეუძლია. დიდმა ბრიტანეთმა უკრაინას ამ ტიპის რაკეტები პირველად 2023 წელს გაუგზავნა.

უკრაინის თავდაცვის ძალებმა Storm Shadow რუსეთის წინააღმდეგ პირველად 2024 წლის ნოემბერში გამოიყენეს. ლონდონი ოფიციალურად არ ამბობს, სულ რამდენი რაკეტა მიაწოდა კიევს.




ფორუმი

Recommended

XS
SM
MD
LG