ჩეხეთში ბაბიშმა და პარტნიორებმა კოალიციურ შეთანხმებას მოაწერეს ხელი

ჩეხეთის სამი მემარჯვენე და პოპულისტური პარტიის ლიდერებმა 3 ნოემბერს ხელი მოაწერეს შეთანხმებას მმართველი კოალიციის შექმნის შესახებ.
ოქტომბრის დასაწყისში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, ამჟამინდელი მთავრობის შემადგენლობაში შემავალმა პარტიებმა უმრავლესობა დაკარგეს.
მომავალ პრემიერმინისტრად, სავარაუდოდ, დაინიშნება გამარჯვებული ANO მოძრაობის ლიდერი ანდრეი ბაბიში, ქვეყნის ერთ-ერთი უმდიდრესი
ადამიანი, რომელიც უკვე იყო პრემიერმინისტრის თანამდებობაზე. ის ბოლო ოთხი წლის განმავლობაში ოპოზიციაში იმყოფებოდა.
როგორც მოსალოდნელი იყო, ANO-სთან კოალიციაში შედის ორი მემარჯვენე პოპულისტური პარტია: ტომიო ოკამურას „თავისუფლება და პირდაპირი დემოკრატია“, რომელმაც თავისი კამპანია მიგრაციის კრიტიკაზე ააგო და „მძღოლები საკუთარი თავისთვის.“
ორივე ეს პარტია სკეპტიკურად უყურებს უკრაინის მხარდაჭერას.
მომავალი კოალიციის პროგრამის პროექტში ნათქვამია, რომ ჩეხეთის ახალი მთავრობა უარყოფს პანევროპული არმიის შექმნის მცდელობებს. მასში ასევე საუბარია თანამშრომლობის გაფართოებაზე ისეთ ქვეყნებთან, როგორიცაა სლოვაკეთი და უნგრეთი, რომელთა პოზიციები უკრაინის მხარდაჭერასთან დაკავშირებით განსხვავდება ევროკავშირის ქვეყნების უმეტესობის პოზიციებისგან. თუმცა, მასში არ არის ნახსენები ნატოდან ან ევროკავშირიდან გასვლის ან უკრაინის მხარდაჭერის შეწყვეტის შესაძლებლობა.
ბაბიშს ჯერ არ მიუღია პრეზიდენტისგან მთავრობის ფორმირების ოფიციალური მანდატი. უცნობია მომავალი მინისტრების სახელებიც, თუმცა პარტიები უკვე შეთანხმდნენ პორტფელების განაწილებაზე.
„ავტომობილისტების პარტიის“ ერთ-ერთი ლიდერის, ფილიპ ტურეკის საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტზე კანდიდატურა კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის გამო, რომ მან წარსულში სოციალურ მედიაში რასისტული შენიშვნები გააკეთა.
