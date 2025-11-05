აშშ-ში სატრანსპორტო თვითმფრინავი ჩამოვარდა

სულ მცირე 4 ადამიანი დაიღუპა და 11 დაშავდა შეერთებული შტატების ქალაქ ლუისვილის აეროპორტთან სატრანსპორტო თვითმფრინავის კატასტროფის შედეგად.
ლოგისტიკური ავიაკომპანიის, UPS-ის სატრანსპორტო თვითმფრინავი MD-11, რომელიც კენტუკის შტატის ქალაქ ლუისვილის აეროპორტიდან ჰონოლულუსკენ მიემართებოდა, 4 ნოემბერს, ადგილობრივი დროით 17:15 საათისთვის ჩამოვარდა აფრენიდან მალევე. ხმელეთზე ხანძარმა მოიცვა რამდენიმე შენობა. კატასტროფის მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია.
კენტუკის შტატის გუბერნატორ ენდი ბეშირის ინფორმაციით, თვითმფრინავს არ გადაჰქონდა ტვირთი, რომელმაც შესაძლოა, დამატებით გამოიწვიოს ეკოლოგიური საფრთხე.
UPS-ის ძირითად კლიენტებს შორის არიან აშშ-ის საფოსტო სამსახური და კომპანიები Amazon-ი და Walmart-ი.
