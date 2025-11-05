კაბალში სპეცოპერაციის დროს მოკლული მირზა ალიევი ლაგოდეხის საკრებულოს ყოფილი დეპუტატია

„ინტენსიური ცეცხლი გახსნა სპეციალური დანიშნულების რაზმის თანამშრომლების მისამართით. შედეგად გულმკერდის არეში მძიმედ დაიჭრა ერთ-ერთი სპეცრაზმელი. პოლიციის საპასუხო ცეცხლის შედეგად მირზა ალიევი ადგილზე იქნა ლიკვიდირებული“, - თქვა ბრიფინგზე „ქართული ოცნების“ მთავრობის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, ალექსანდრე დარახველიძემ.
დღეს, 5 ნოემბერს, შინაგან საქმეთა სამინისტროში გაიმართა ბრიფინგი, რომელზეც ალექსანდრე დარახველიძემ თქვა, რომ ქვეყნის მასშტაბით ერთდროულად ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს დააკავეს „ქურდულ სამყაროსთან“ კავშირში მყოფი 34 ადამიანი, რომლებიც „ფინანსური დავების მოგვარებაში ერთვებოდნენ“.
