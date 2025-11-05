აქტივისტ ანა გამსახურდიას ორდღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ნინო ენუქიძემ ორდღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა აქტივისტ ანა გამსახურდიას. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მას რუსთაველის გამზირზე გზის სავალი ნაწილის გადაკეტვას ედავებოდა.
„ჩვენ, იქ მდგომი ადამიანები, ვინც ყოველდღე ვკეტავთ გზას, ვართ ჩვეულებრივი ადამიანები, არ ვართ უსამშობლოები, რადიკალები. ჩვენ გვაქვს მოთხოვნა, მტკიცე და გააზრებული ვარ, 46 წლის და გააზრებულად გადავკეტე გზა, რადგან ვეწინააღმდეგები ამ რეჟიმს და იმ რეალობას, რაშიც ეს ხელისუფლება გვაცხოვრებს", - თქვა დღევანდელ სასამართლო სხდომაზე ანა გამსახურდიამ.
მან აღნიშნა, რომ არ ეთანხმება "პროტესტს ტროტუარზე, რადგან მინდა დავარწმუნო ეს მთავრობა, რომ მისი დაშინება, დაჭერები, ციხეში გაშვება არაფერს ნიშნავს. მე პირველი ღამე გავატარე კაპეზეში, მარტო დავრჩი ჩემს თავთან და გავიაზრე, რომ ძლიერი ადამიანი ვარ - ვერც კაპეზე გამაჩერებს, ვერც 10 დღე, ვერც 10 წელი.... სიცოცხლის ბოლომდე გავაპროტესტებ, თუ საჭირო გახდება".
მან თქვა, რომ გზის მიზანმიმართულად გადაკეტვა მაშინ გადაწყვიტა, როდესაც აქციაზე ამავე საბაბით დაკავებული აზა ჩილაჩავას სასამართლოს დაესწრო.
მოსამართლე ნინო ენუქიძემ განუმარტა, რომ სხდომა პროტესტის შინაარსს არ შეეხებოდა. "აქ ვსაუბრობთ ფორმაზე... თქვენ უფლება გაქვთ, გააპროტესტოთ ნებისმიერი რამე, რაც არ მოგწონთ და არ ეთანხმებით... თქვენ შედიხართ შინაარსში და ჩვენ აქ არ განვიხილავთ შინაარსს", - თქვა ნინო ენუქიძე, რაზეც ანა გამსახურდიამ მიუგო: "სამწუხაროა, რომ არ გაინტერესებთ. დიახ, ვიდექი საქართველოს დროშით ხელში და კიდევ გავაპროტესტებ".
დღესვე მოსამართლე კობა ჩაგუნავამ 5-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა 4 ნოემბერს დაკავებულ ბექა აგულაშვილს, მოსამართლე თორნიკე ქოჩქიანმა კი 70 წლის ვაჟა ბერიშვილს ერთდღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა.
დღესვე თბილისის საქალაქო სასამართლოში უნდა გაიმართოს რუსთაველის გამზირის გზის სავალი ნაწილის გადაკეტვის საბაბით დაკავებული პოეტის, პაატა შამუგიას სასამართლო სხდომა.
მას შემდეგ, რაც „ქართულმა ოცნებამ" 2025 წლის ოქტომბრის მეორე ნახევარში მიიღო და აამოქმედა გამოხატვის თავისუფლების შემზღუდავი საკანონმდებლო ცვლილებები, პოლიციამ თბილისში დააკავა საპროტესტო აქციების ათეულობით მონაწილე.
ფორუმი