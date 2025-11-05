ნინია კაკაბაძის დაკავების გამო განგაშის სიგნალი გამოსცა ევროსაბჭოს „ჟურნალისტების უსაფრთხოების პლატფორმამ“ 

ევროპის საბჭო „ჟურნალისტების უსაფრთხოების პლატფორმამ“ „მედიჩეკერის“ ჟურნალისტის, ნინია კაკაბაძის დაკავების გამო განგაშის სიგნალი გამოსცა. შეტყობინება პლატფორმის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა.
2025 წელს პლატფორმამ საქართველოში მომუშავე ჟურნალისტებისა და სამოქალაქო სექტორის შესახებ 30-ზე მეტი განგაშის სიგნალი გამოსცა. მათ შორის: მზია ამაღლობელის დაკავების, ნინო ზაუტაშვილის სამსახურიდან გათავისუფლების, გელა მთივლიშვილზე თავდასხმის შესახებ.
„ჟურნალისტების უსაფრთხოების პლატფორმა“ 2014 წლის 4 დეკემბერს დაფუძნდა. მასში გაერთიანებული არიან 15 საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია და ჟურნალისტთა ასოციაცია. ეს არის სივრცე, სადაც წევრ ორგანიზაციებს შეუძლიათ გამოქვეყნონ ჟურნალისტების შესახებ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია.
ნინია კაკაბაძე პოლიციამ 3 ნოემბრის ღამეს მას შემდეგ დააკავა, რაც მან პარლამენტთან მუშაობა დაასრულა და სახლისკენ მიდიოდა. ის რამდენიმე საათში გაათავისუფლეს, თუმცა მისი საქმის განხილვა სასამართლოში 4 ნოემებერს დაიწყო და 12 ნოემბერს გაგრძელდება.
ეს არ იყო პირველი შემთხვევა, როცა ჟურნალისტი, რომელიც დემონსტრაციას აშუქებდა, პოლიციამ „გზის გადაკეტვის“ ბრალდებით დააკავა. ასე მოხდა 24 ოქტომბერსაც, როცა პოლიციამ განყოფილებაში გადაიყვანა „პუბლიკის“ ჟურნალისტი მამუკა (ბასტი) მგალობლიშვილი.
ის დაახლოებით 40 წუთში გაათავისუფლეს.
„ბასტი მგალობლიშვილი, დაახლოებით, 40 წუთი ჰყავდათ მანქანაში უკანონოდ დაკავებული. ამის შემდეგ კი ის სახლამდე მოიყვანეს და უთხრეს, რომ სხვაში შეეშალათ“, - წერდა „პუბლიკა“.
მას შემდეგ, რაც „ქართულმა ოცნებამ" 2025 წლის ოქტომბრის მეორე ნახევარში მიიღო და აამოქმედა გამოხატვის თავისუფლების შემზღუდავი საკანონმდებლო ცვლილებები, პოლიციამ თბილისში დააკავა საპროტესტო აქციების ათეულობით მონაწილე.
ახალი კანონით გზის „ხელოვნურად გადაკეტვა“ ან აქციაზე „პირბადით ყოფნა“ 15 დღემდე პატიმრობით ისჯება. თუ პოლიცია ადამიანს იმავე ბრალდებით განმეორებით დააკავებს, მაშინ მას ერთ წლამდე პატიმრობა ემუქრება.
