რუსთაველზე დააკავეს ფილოლოგი, SovLab-ის მკვლევარი რუსუდან კობახიძე

ამჯერად დაკავებულია რუსუდან (რუსიკო) კობახიძე, - ფილოლოგი, მასწავლებელი, ლექტორი და რედაქტორი.
ის ასევე არის „საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის“ მკვლევარი.
რუსუდან კობახიძე დააკავეს 5 ნოემბერს, 22:12 საათისთვის ქაშვეთის ტაძრის წინ. ის ქაშვეთთან მდებარე მიწისქვეშა გადასასვლელიდან ამოდიოდა, როცა მას პოლიციელები დახვდნენ.
პოლიციელებმა იგი საპოლიციო „მინივენში“ ჩასვეს და, სავარაუდოდ, განყოფილებაში გადაიყვანეს. ჯერ უცნობია, თუ სად.
მას სავარაუდოდ ადმინისტრაციულ ბრალდებას წარუდგენენ „გზის გადაკეტვის“ გამო - რაც, „ქართული ოცნების“ გამკაცრებული კანონმდებლობით, პირველ ჯერზე 15 დღემდე პატიმრობით ისჯება.
დაახლოებით იმავე პერიოდში პოლიციელებმა მანქანაში ძალის გამოყენებით ჩასვეს ტელეკომპანია „ფორმულის“ ჟურნალისტი ლიზა ციციშვილი, თუმცა მალევე გაათავისუფლეს.
„მითხრეს, რომ სჭირდებოდათ დრო იმის გადასამოწმებლად, რასაც ვამბობდი - რომ ვარ „ფორმულას“ ჟურნალისტი, ვმუშაობ არაერთ რეპორტაჟზე სხვადასხვა პლატფორმაზე. როცა ვკითხე, მედიამ უნდა იცოდეს, რომ მუშაობა არ შეუძლია, მითხრეს, რომ ახლა რომ დაკავებული ვიყო, ბორკილები მექნებოდა. ბორკილები არ დაუდიათ ჩემთვის. ზრდილობიანად მექცეოდნენ, სახელი და გვარი მკითხეს და შემდეგ რამდენიმე წუთში გამათავისუფლეს და ბოდიშიც მომიხადეს“, - უთხრა მან ჟურნალისტებს.
