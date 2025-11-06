შსს-ს ცნობით, მანჩო გიორგობიანის საქმესთან კავშირში ამოღებულია იარაღი და დააკავეს 4 ადამიანი

შსს-ს ცნობით, ერთ-ერთი დაკავებულისგან, ჯ.ჩ.-სგან (რომელიც ემთხვევა ჯაკო ჩარკვიანის სახელისა და გვარის ინიციალებს) ამოღებულია „ორი ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღი, გლუვლულიანი თოფი და სხვადასხვა ტიპის ცეცხლსასროლი იარაღისთვის განკუთვნილი 110 ვაზნა“.
29 წლის ჯანო ჩარკვიანის გარდა, ამავე საქმეზე დაკავებული არიან 25 წლის ლ.გ.; 26 წლის დ.პ. და 30 წლის დ.კ.
ხელისუფლებაში მყოფი „ქართული ოცნების“ ღია მხარდამჭერი მანჩო გიორგობიანი პოლიციამ გუშინ, 5 ნოემბერს, დააკავა. მას ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებას ედავებიან - ამ დანაშაულისთვის სისხლის სამართლის კოდექსის 225-ე მუხლით 9 წლამდე პატიმრობაა გათვალისწინებული.
შსს-ს ვერსიით, გიორგობიანმა სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა ერთ-ერთი სუპერმარკეტის თანამშრომლებს, 19 და 21 წლის ახალგაზრდებს, შემდეგ კი დაუკავშირდა თავის 29 წლის ახლობელს.
„[ახლობელი] ადგილზე თანმხლებ პირებთან ერთად მივიდა, რა დროსაც მათ, სუპერმარკეტის ორი თანამშრომელი ძალის გამოყენებით გაიყვანეს გარე ტერიტორიაზე და ჯგუფურად ფიზიკურად გაუსწორდნენ“, - ასე აღწერს შსს 2 ნოემბრის ღამეს მომხდარ დანაშაულს.
ფორუმი