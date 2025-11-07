შსს: კაბალში „კრიმინალური ავტორიტეტის“ დაკვეთით მკვლელობა იგეგმებოდა

„[დაკავებულს] ელმურაზ მამედოვის შეკვეთითა და დავალებით უნდა მოეკლა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაბალში მცხოვრები ერთ-ერთი პირი, იმ მოტივით, რომ ამ უკანასკნელმა ელმურაზ მამედოვს უარი განუცხადა დაშინებით მოთხოვნილი ფულადი თანხის – 200 000 ამერიკული დოლარის - გადახდაზე“, - განაცხადა „ქართული ოცნების“ მთავრობის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, ალექსანდრე დარახველიძემ.
დაკავებულს პოლიცია ედავება შეკვეთილი მკვლელობის მომზადებასა და საბრძოლო მასალის უკანონო შეძენა-შენახვა-ტარებას - საქმე აღძრულია სისხლის სამართლის კოდექსის 18-109-ე და 236-ე მუხლებით. მას 16-დან 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობა ემუქრება.
ელმურაზ მამედოვს, რომელსაც შსს „კრიმინალურ ავტორიტეტად“ მოიხსენიებს, რამდენიმე ბრალი აქვს დაუსწრებლად წაყენებული - „მათ შორის მიმდინარე წლის ზაფხულში, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ჩადენილი შეკვეთილი მკვლელობისათვის.“
მამედოვი საზღვარგარეთ ცხოვრობს და ე.წ. წითელი ცირკულარით ეძებენ.
