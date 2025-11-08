თურქეთმა ნეთანიაჰუს დაპატიმრების ორდერი გასცა, მას გენოციდში ადანაშაულებენ

სტამბოლის მთავარმა პროკურატურამ 37 ისრაელელი პოლიტიკოსისა და სამხედრო ჩინოვნიკის, მათ შორის ისრაელის პრემიერ-მინისტრის, ბენიამინ ნეთანიაჰუს, დაპატიმრების ორდერი გასცა ღაზის სექტორში გენოციდისა და ომის დანაშაულების ბრალდებით, იუწყება Daily Sabah.
გამოძიება ეხება ისრაელის მიერ ღაზაზე განხორციელებულ დარტყმებს, რომლებმაც, თურქეთის თქმით, 68 000-ზე მეტი პალესტინელი, ძირითადად ქალები და ბავშვები, იმსხვერპლა.
სტამბოლის ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარემ, იასინ შამლიმ, განაცხადა, რომ ისრაელი პასუხისმგებელია „გენოციდის, კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულებისა და საერთაშორისო შეთანხმებების დარღვევისთვის“. შამლიმ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ასეთ დანაშაულებს ხანდაზმულობის ვადა არა აქვთ და ისინი თურქეთის ეროვნული სასამართლოების იურისდიქციაში შედის.
ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, გიდეონ საარმა, ანკარის ქმედებები შეაფასა „პიარ სვლად ტირანის“, თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის მხრიდან. ისრაელის მინისტრმა განაცხადა, რომ თურქეთის სასამართლო სისტემა „დიდი ხანია პოლიტიკური ოპონენტების ჩახშობის ინსტრუმენტად“ იქცა.
ადრე სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომაც გასცა ნეთანიაჰუს დაპატიმრების ორდერი. ის ეჭვმიტანილია 2023 წლის ოქტომბრიდან 2024 წლის მაისამდე ღაზაში ჩადენილ სამხედრო დანაშაულებსა და კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულებში. ისრაელმა ეს ზომები ანტისემიტიზმის გამოვლინებად შეაფასა.
ისრაელმა ღაზის სექტორში სამხედრო ოპერაცია დაიწყო 2023 წლის 7 ოქტომბრის შემდეგ, როდესაც პალესტინელმა ტერორისტულმა დაჯგუფებები სამხრეთ ისრაელს დაესხნენ თავს. თავდასხმას 1000-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა, ხოლო 250-ზე მეტი მძევლებად წაიყვანეს ღაზაში. მძევლების ნაწილი გარიგების საფუძველზე გაათავისუფლეს.
ჯიჰადისტების მიერ ტყვედ აყვანილი ბოლო 20 ადამიანი 2025 წლის 13 ოქტომბერს გაათავისუფლეს აშშ-ის პრეზიდენტის, დონალდ ტრამპის მიერ ისრაელსა და ჰამასის ტერორისტულ დაჯგუფებას შორის მიღწეული შეთანხმების შედეგად.
ისრაელს ბრალი ედება ღაზის სექტორში მშვიდობიან მოსახლეობაზე თავდასხმებში. ისრაელის ხელისუფლება აცხადებს, რომ ოპერაცია ჯიჰადისტების სამიზნე იყო. ისრაელი ასევე ადანაშაულებს ჰამასს და სხვა დაჯგუფებებს მშვიდობიანი მოსახლეობის ადამიანურ ფარებად გამოყენებასა და ღაზის მჭიდროდ დასახლებულ რაიონებში სამხედრო ინფრასტრუქტურის განთავსებაში.
ფორუმი