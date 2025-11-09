Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
სირიის დროებითი პრეზიდენტი აშშ-ში ჩავიდა

აჰმედ-ალ შარაა
აჰმედ-ალ შარაა

სირიის დროებითი პრეზიდენტი აჰმედ ალ-შარაა აშშ-ში ჩავიდა. ეს სირიის სახელმწიფოს მეთაურის პირველი ოფიციალური ვიზიტია 80 წლის განმავლობაში.
10 ნოემბერს, ალ-შარაა, რომელიც ასევე ცნობილია აბუ მოჰამად ალ-ჯულანის სახელით, ვაშინგტონში აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს შეხვდება.

მოლაპარაკება, სავარაუდოდ, სირიის აღდგენის ფინანსურ მხარდაჭერას შეეხება. სხვა
თემებს შორისაა სირიაში აშშ-ის სამხედრო ყოფნის დაფუძნება და ტერორისტული დაჯგუფება ISIS-ის წინააღმდეგ ბრძოლა.

სირია, სავარაუდოდ, შეუერთდება აშშ-ის მეთაურობით მოქმედ კოალიციას ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. 8 ნოემბერს სამთავრობო წყაროების ცნობით, სირიის უსაფრთხოების ძალებმა ISIS-ის წინააღმდეგ მასშტაბური ოპერაცია ჩაატარეს.
დიპლომატების ცნობით, აშშ-ის მთავრობა ასევე გეგმავს დამასკის მახლობლად საჰაერო ბაზის შექმნას. ის მიზნად ისახავს ჰუმანიტარული დახმარების კოორდინაციას და სირიასა და ისრაელს შორის ურთიერთობის მეთვალყურეობას.

ალ-შარაა იმედოვნებს, რომ 13-წლიანი სამოქალაქო ომის შედეგად განადგურებული ქვეყნის რეკონსტრუქციისთვის ფინანსური დახმარების პირობას მიიღებს. მსოფლიო ბანკმა ოქტომბერში სირიის აღდგენისთვის საჭირო სავარაუდოდ თანხად 190 მილიარდი ევრო დაასახელა.

ალ-შარაას წინააღმდეგ სანქციები გაუქმდა აშშ-ში მისი ვიზიტის წინ. გაეროს შემდეგ მასპინძელმა ქვეყანამ ასევე მოხსნა ალ-შარაას წინააღმდეგ ადრე დაწესებული აკრძალვები.

სირიის გარდამავალი პრეზიდენტი ტერორისტთა სიაში იყო, რადგან მისი შეიარაღებული რაზმი ჰაიატ ტაჰრირ ალ-შამი ალ-ყაიდის განშტოებას წარმოადგენდა. ალ-შარაა ერაყში იბრძოდა აშშ-ის ჯარის წინააღმდეგ, ის რამდენიმე წელი იმყოფებოდა აშშ-ის საპატიმროებში. მასზე ინფორმაციისთვის აშშ-მა ათი მილიონი დოლარის ოდენობის ფულადი ჯილდო დააწესა და შემდგომ გააუქმა. ჰაიათ ტაჰრირ ალ-შამი კვლავ ისლამისტურად არის შერაცხილი, თუმცა ითვლება, მან ტერორისტულ ქსელთან კავშირი გაწყვიტა.

აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტმა შეაქო სირიაში ბაშარ ალ-ასადის დამხობის შემდეგ მიღწეული წინსვლა. თუმცა, ალ-შარაას კრიტიკა ემუქრება, რადგან მისი ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ არაერთხელ განხორციელდა ეთნიკურ და რელიგიურ უმცირესობებზე თავდასხმები.

