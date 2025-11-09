ე.წ. შატდაუნმა აშშ-ში ასობით საჰაერო რეისის გაუქმება გამოიწვია

აშშ-ში ასობით რეისი კვლავ გაუქმდა ე.წ. შატდაუნის შედეგად. მიზეზი ის არის, რომ საჰაერო მიმოსვლის ბევრი დისპეტჩერი აღარ ცხადდება სამსახურში, რადგან ხელფასს არ იღებს 1 ოქტომბრიდან ძალაში შესული სახელმწიფო “ბიუჯეტის გაჩერების” გამო. აშშ-ის სენატი ამის თაობაზე 9 ნოემბერს საგანგებო სხდომას გამართავს.
აშშ-ში 8 ნოემბერს ქვეყნის მასშტაბით დაახლოებით 1500 რეისი გაუქმდა და დაახლოებით 6000 გადაიდო. აშშ-ის ავიაციის ადმინისტრაციამ (FAA) განაცხადა, რომ პერსონალის დეფიციტია 42 აეროპორტის საკონტროლო კოშკსა და საკონტროლო ცენტრში. მან 7 ნოემბერს უკვე მისცა მითითება ავიაკომპანიებს, რომ 40 ძირითად აეროპორტში ყოველდღიური ფრენების ოთხი პროცენტი შეემცირებინათ. ეს შემცირება 14 ნოემბრისთვის ათ პროცენტამდე უნდა გაიზარდოს. აშშ-ის ტრანსპორტის მინისტრმა არ
გამორიცხა საჰაერო მიმოსვლის შემდგომი 20 პროცენტამდე შემცირების ბრძანება, თუ პერსონალის მდგომარეობა გაუარესდება.
აშშ-ის სენატში რესპუბლიკელებსა და დემოკრატებს შორის ბიუჯეტის დავაში დაახლოება შეინიშნება.
სენატის უმრავლესობის ლიდერმა, ჯონ თუნმა, განაცხადა, რომ ისინი მოკლევადიანი - იანვრის ბოლომდე დაფინანსების ხელშეკრულებაზე მუშაობენ და დარჩენილ სადავო საკითხებზე შემდგომი მოლაპარაკებების გამართვას გეგმავენ. სენატში 9 ნოემბერს სხდომა გაიმართება. ხარჯების გაყინვის გამო, ასობით ათასი ფედერალური თანამშრომელი ან იძულებით უხელფასო შვებულებაშია, ან ანაზღაურების გარეშე მუშაობს.
