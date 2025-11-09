პესკოვი: პუტინს ბირთვული გამოცდისთვის მზადების ბრძანება არ გაუცია

კრემლის პრესმდივანმა, დმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს ბირთვული იარაღის გამოცდისთვის მზადების დაწყების ბრძანება არ გაუცია. მან განაცხადა, რომ რუსეთი იძულებული იქნება ჩაატაროს ასეთი ტესტები, თუ აშშ გამოცდის იარაღს.
ბირთვული იარაღის გამოცდის თემა ამ კვირაში პუტინმა და უშიშროების საბჭოს სხდომაზე განიხილა. თავდაცვის მინისტრმა, ანდრეი ბელოუსოვმა პუტინს შესთავაზა დაუყოვნებლივ დაეწყო მზადება არქიპელაგ ახალ მიწაზე ბირთვული გამოცდისთვის და მოიხმო აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის განცხადება, რომ ვაშინგტონი ბირთვული იარაღის ტესტების ჩატარებას აპირებს, რადგან სხვა ქვეყნებიც გამოცდიან იარაღს. რუსეთის უშიშროების სამსახურის (FSB) დირექტორმა, ალექსანდრე ბორტნიკოვმა თქვა, რომ მის უწყებას ჯერ არ ესმის, რას გულისხმობდა ტრამპი. შედეგად, პუტინმა საგარეო საქმეთა სამინისტროს, თავდაცვის სამინისტროს, სადაზვერვო სააგენტოებს და სამოქალაქო სააგენტოებს დაავალა, წარმოადგინონ წინადადებები ბირთვული იარაღის გამოცდისთვის მზადების შესაძლებლობის შესახებ. მას პირდაპირ არ დაუვალებია ტესტისთვის მზადება.
ოქტომბრის ბოლოს აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გამოაცხადა, რომ შეერთებული შტატები „დაუყოვნებლივ“ დაიწყებდა ბირთვული იარაღის გამოცდას სხვა ქვეყნებთან. „თანაბარ პირობებში.“ მოგვიანებით, CBS News-თან ინტერვიუში, ტრამპმა განაცხადა, რომ „სხვა ქვეყნები ატარებენ გამოცდას“ და მას არ სურს, რომ აშშ იყოს „ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც არ ატარებს ტესტირებას“.
