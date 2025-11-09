ისრაელის მთავრობის წარმომადგენელი გამორიცხავს თურქეთის ჯარის ღაზაში ყოფნას

ისრაელის მთავრობის წარმომადგენელმა 9 ნოემბერს განაცხადა, რომ თურქი ჯარისკაცები არ განლაგდებიან ღაზაში მრავალეროვნული ძალების შემადგენლობაში, რომელსაც ისრაელის სამხედროების გასვლის შემდეგ უსაფრთხოების პასუხისმგებლობა დაეკისრებათ.
„ადგილზე თურქული ჯარისკაცები არ იქნებიან“, - განუცხადა პრესსპიკერმა შოშ ბედროსიანმა ჟურნალისტებს კითხვის საპასუხოდ.
აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ინიციატივით მიღწეული შეთანხმება ითვალისწინებს საერთაშორისო ძალების შესვლას ღაზაში და უსაფრთხოების ზედამხედველობას ცეცხლის შეწყვეტის შემდეგ.
თურქეთი, ნატოს წევრი და რეგიონის ერთ-ერთი უძლიერესი სამხედრო ძალა, მუსლიმური უმრავლესობით დასახლებული პირველი ქვეყანა იყო, რომელმაც ისრაელი აღიარა.
მაგრამ პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის მმართველობის პერიოდში, თურქეთი მიესალმა ჰამასის (აშშ-სა და ევროკავშირში გამოცხადებულია ტერორისტულ დაჯგუფებად) მეთაურებს და ხმამაღალი აკრიტიკებს ისრაელს, რომელსაც ერდოანი ადანაშაულებს ღაზაში გენოციდის ჩადენაში, რასაც ისრაელი უარყოფს.
ადრე სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომაც გასცა ნეთანიაჰუს დაპატიმრების ორდერი. ის ეჭვმიტანილია 2023 წლის ოქტომბრიდან 2024 წლის მაისამდე ღაზაში ჩადენილ სამხედრო დანაშაულებსა და კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულებში. ისრაელმა ეს ზომები ანტისემიტიზმის გამოვლინებად შეაფასა.
Daily Sabah-ი იტყობინებოდა ორი დღის წინ, რომ სტამბოლის მთავარმა პროკურატურამ 37 ისრაელელი პოლიტიკოსისა და სამხედრო პირის, მათ შორის ისრაელის პრემიერმინისტრის, ბენიამინ ნეთანიაჰუს, დაპატიმრების ორდერი გასცა ღაზის სექტორში გენოციდისა და ომის დანაშაულების ბრალდებით.
