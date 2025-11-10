Accessibility links

უკრაინაში ომში დაიღუპა აფხაზი მებრძოლი დამეი კვიცინია

უკრაინაში ომი დაიღუპა რუსეთის მხარეს მებრძოლი ოკუპირებული აფხაზეთიდან, დამეი კვიცინია, სახმისით „ბატია“. ინფორმაციას ვეტერანეთა ორგანიზაცია „არუაა“ ავრცელებს, კვიციანია ორგანიზაციის საბჭოს წევრი იყო.

კვიცინია რუსეთის შეიარაღებული ძალების ალექსანდრე ნეველის სახელობის სადაზვერვო-შემტევი ბრიგადის, მოხალისეთა კორპუსში მსახურობდა.

„ის დრონის თავდასხმისას დაიღუპა, როდესაც დაჭრილი თანამებრძოლები გამოჰყავდა ბრძოლის ველიდან", - იტყობინებიან Telegram-ის არხები.

დამეი კვირიცინია აფხაზი მწერლის ნიკოლოზ კვიცინიას ვაჟი იყო. 1989 წლიდან ის „აიდგილარას სახალხო ფორუმის“ აქტივისტი იყო. იბრძოდა აფხაზეთის ომში და როგორც ირმწმუნებიან, ის იყო ერთ-ერთი მათ შორის, ვინც საქართველოს Су-25 ტიპის თვითმფრინავი ჩამოაგდო.

2014-2018 წლებში კვიცინია დე ფაქტო პრეზიდენტის თანაშემწედ მუშაობა საზოგადოებრივ ორგანიზაციებსთან თანამშრომლობის მიმართულებით.

"აქტიურად მონაწილებდა ყველა პოლიტიკურ პროცესი, პატრიოტი და მზრუნველი ადამიანი, ყოველთვის მზად იყო დაეხმარებოდა ყველას, ვისაც მისი მხარდაჭერა სჭირდებოდა“, - ნათქვამია "არუაა"-ს განცხადებაში.

უკრაინის ომში რუსეთის მხრეს იბრძოდა დამეი კვიცინიას უფროსი ვაჟი, ნიკოლაიც, რომელიც ერთ წელზე მეტია, უგზო-უკვლოდ დაკარგულად მიიჩნევა.

უკრაინაში რუსეთის მხარეს ომში აქციურად მონაწილეობენ მებრძოლები ოკუპირებული აფხაზეთიდან და ე.წ სამხრეთ ოსეთიდან. ათობით მათგანი დაიღუპა, თუმცა ზუსტი რაოდენობა უცნობია.

