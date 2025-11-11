„ნაწილობრივი ან სრული ანექსიის გეგმები, იქნება ეს ლეგალური თუ ფაქტობრივი, წარმოადგენს წითელ ხაზს, რომელზეც ჩვენ მკაცრად ვუპასუხებთ ჩვენს ევროპელ პარტნიორებთან ერთად“, - განაცხადა მაკრონმა პარიზში პალესტინის პრეზიდენტ მაჰმუდ აბასთან შეხვედრის შემდეგ.
საფრანგეთის პრეზიდენტი თვლის, რომ ახალმოსახლეების ძალადობა პალესტინელთა მიმართ და [ებრაელთა] დასახლებების გაფართოების დაჩქარება ახალ სიმაღლეებს აღწევს, რაც “საფრთხეს უქმნის დასავლეთ სანაპიროს სტაბილურობას და წარმოადგენს საერთაშორისო სამართლის დარღვევას.“
მაკრონი: ისრაელის ნებისმიერი გეგმა, ანექსია გაუკეთოს იორდანეს დასავლეთ ნაპირს, “წითელი ხაზია”
საფრანგეთის პრეზიდენტმა, ემანუელ მაკრონმა 11 ნოემბერს განაცხადა, რომ ისრაელის ნებისმიერი გეგმა პალესტინელთა ტერიტორიის, მიერ ოკუპირებული დასავლეთ სანაპიროს ანექსიის შესახებ „წითელი ხაზი“ იქნება და ევროპის რეაქციას გამოიწვევს.
