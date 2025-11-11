Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

მაკრონი: ისრაელის ნებისმიერი გეგმა, ანექსია გაუკეთოს იორდანეს დასავლეთ ნაპირს, “წითელი ხაზია”

ემანუელ მაკრონის და პალესტინის თვითმმართველობის პრეზიდენტის მაჰმუდ აბასთან შეხვედრა ნიუ-იორკში, 2025 წელი (არქივი)
ემანუელ მაკრონის და პალესტინის თვითმმართველობის პრეზიდენტის მაჰმუდ აბასთან შეხვედრა ნიუ-იორკში, 2025 წელი (არქივი)

საფრანგეთის პრეზიდენტმა, ემანუელ მაკრონმა 11 ნოემბერს განაცხადა, რომ ისრაელის ნებისმიერი გეგმა პალესტინელთა ტერიტორიის, მიერ ოკუპირებული დასავლეთ სანაპიროს ანექსიის შესახებ „წითელი ხაზი“ იქნება და ევროპის რეაქციას გამოიწვევს.

„ნაწილობრივი ან სრული ანექსიის გეგმები, იქნება ეს ლეგალური თუ ფაქტობრივი, წარმოადგენს წითელ ხაზს, რომელზეც ჩვენ მკაცრად ვუპასუხებთ ჩვენს ევროპელ პარტნიორებთან ერთად“, - განაცხადა მაკრონმა პარიზში პალესტინის პრეზიდენტ მაჰმუდ აბასთან შეხვედრის შემდეგ.

საფრანგეთის პრეზიდენტი თვლის, რომ ახალმოსახლეების ძალადობა პალესტინელთა მიმართ და [ებრაელთა] დასახლებების გაფართოების დაჩქარება ახალ სიმაღლეებს აღწევს, რაც “საფრთხეს უქმნის დასავლეთ სანაპიროს სტაბილურობას და წარმოადგენს საერთაშორისო სამართლის დარღვევას.“


ფორუმი

Recommended

XS
SM
MD
LG