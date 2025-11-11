ისრაელის პოლიციის ცნობით, იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე პალესტინელებზე თავდასხმის მონაწილეები დააკავეს

ისრაელის პოლიციამ და სამხედროებმა 11 ნოემბერს განაცხადეს, რომ უსაფრთხოების ძალებმა რამდენიმე ისრაელელი მოსახლე დააკავეს ოკუპირებული დასავლეთ სანაპიროს ქალაქ ტულკარემთან ახლოს ძალადობრივი შეტაკებების შემდეგ, რომლის დროსაც პალესტინელები დაშავდნენ და მათი ქონება განადგურდა.
სამხედროების თქმით, მათ ჯარები გაგზავნა მას შემდეგ, რაც „ნიღბიანმა ისრაელელები... თავს დაესხნენ პალესტინელებს და ცეცხლი წაუკიდეს ქონებას“.
„უსაფრთხოების ძალებმა დაპირისპირების დასაშლელად გამოიყენეს არეულობის დაშლის საშუალებები და დააკავეს რამდენიმე ისრაელელი მოქალაქე“, - ნათქვამია განცხადებაში, რომლის თანახმად, ოთხი დაშავებული პალესტინელი სამედიცინო დახმარების მისაღებად წაიყვანეს.
ცალკე განცხადებაში ისრაელის პოლიციამ განაცხადა, რომ ოთხი ეჭვმიტანილი დააკავეს „დღეს დილით იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე ჩრდილოეთში მდებარე სოფლებში - ბეით ლისა და დეირ შარაფში მომხდარი ძალადობრივი ინციდენტის შემდეგ“.
ისრაელმა იორდანეს დასავლეთ ნაპირი 1967 წელს დაიპყრო. ახლა პალესტინის ტერიტორიაზე არსებულ დასახლებებში 500 000-ზე მეტი ისრაელელი ცხოვრობს.
იქ ჩასახლებული ისრაელელები თავს ესხმიან პალესტინელებს, რომლებიც ჩივიან, რომ ისრაელის ძალები, როგორც წესი, მათ არ აპატიმრებენ.
იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე არსებული ყველა დასახლება საერთაშორისო სამართლის მიხედვით, უკანონოა.
გაეროს ჰუმანიტარული საკითხების კოორდინაციის ოფისმა განაცხადა, რომ 2025 წლის ოქტომბერი ყველაზე ცუდი თვე იყო დასახლებულთა ძალადობის თვალსაზრისით 2006 წელს დაფიქსირების დაწყებიდან. მოხდა 264 თავდასხმა, რომლებსაც მოჰყვა მსხვერპლი ან ქონების დაზიანება.
ძალადობამ პალესტინელთა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე 2023 წლის ოქტომბერში ღაზაში ომის დაწყების შემდეგ იმატა.
პალესტინის ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით, ომის დაწყებიდან იქ ისრაელის ძალების ან ახალმოსახლეების მიერ სულ მცირე 1002 პალესტინელი, მათ შორის მებრძოლები იქნა მოკლული.
იმავე პერიოდში, ისრაელის ოფიციალური მონაცემებით, დასავლეთ სანაპიროზე პალესტინელების თავდასხმების შედეგად 43 ისრაელელი, მათ შორის ჯარისკაცი, დაიღუპა.
