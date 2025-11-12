ეძებენ ჩამოვარდნილი თურქული თვითმფრინავის ბორტზე მყოფ ორ ადამიანს

„18 მათგანი ნაპოვნია და, სამწუხაროდ, დაღუპულია, ორი ადამიანის სამძებრო სამუშაოები გრძელდება. მუდმივ კავშირში და კოორდინაციაში ვიმყოფები თურქეთის შინაგან საქმეთა მინისტრთან“, - თქვა გელა გელაძემ.
მანვე აღნიშნა, რომ შექმნილია საერთაშორისო საგამოძიებო ჯგუფი, რომელშიც მათი თურქი კოლეგებიც შედიან.
თურქეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, დაიღუპა ბორტზე მყოფი 20-ვე ადამიანი.
გუშინ, 11 ნოემბერს, თურქეთის სამხედრო-სატრანსპორტო თვითმფრინავი C-130 აზერბაიჯანიდან თურქეთში დაბრუნებისას საქართველოს ტერიტორიაზე ჩამოვარდა.
აზერბაიჯანული სააგენტო apa-ს ინფორმაციით, თვითმფრინავი დატვირთული იყო მხოლოდ გამანადგურებლების (F-16) სათადარიგო ნაწილებით და ბორტზე იმყოფებოდნენ სპეციალისტები, რომლებიც ამ გამანადგურებლებს ემსახურებოდნენ. ჯამში 20 ადამიანი.
