მსხვერპლი, ნგრევა, ხანძრები - რუსეთის ჯარებმა კიევზე მასირებული შეტევა მიიტანეს

ინფორმაცია მსხვერპლის შესახებ 14 ნოემბერს, დილით ადრე გამოაქვეყნა უკრაინის საგანგებო სოტუაციების სამსახურმა. მისივე ცნობით, მაშველებმა დაზიანებული სახლების ბინებში ჩარჩენილი 40-ზე მეტი ადამიანი გადაარჩინეს.
მასირებულ შეტევას მრავალსართულიან სახლებში ბინების ნგრევა და ხანძრები მოჰყვა კიევის ექვს რაიონში. ხანძრები გაჩნდა ერთ-ერთი სკოლის, საავადმყოფოს და სპორტული ბაზის ტერიტორიებზეც.
კიევში შუაღამის შემდეგ გამოცხადდა საჰაერო განგაში, რომლის დროსაც მოქალაქეები ვალდებული არიან თავშესაფრებში გადავიდნენ.
რუსეთის ჯარებმა რაკეტებით და დრონებით შეუტიეს კიევის ოლქსაც, სადაც, ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, სულ მცირე 6 ადამიანი დაშავდა. დაზიანებული და დამწვარია სახლები და სხვა შენობები.
