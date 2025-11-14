"პროექტი": პატრუშევების ოჯახი 14 მლრდ რუბლის უძრავ ქონებას ფლობს

რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწის, ფსბ-ს ყოფილი დირექტორისა და უშიშროების საბჭოს მდივნის, ნიკოლაი პატრუშევის ოჯახი დაახლოებით 14 მილიარდი რუბლის ღირებულების უძრავ ქონებას ფლობს. ამას ამტკიცებს გამოცემა „პროექტის“ მიერ რუსი მაღალჩინოსნების ოჯახების შესახებ ჩატარებული გამოძიება.
„პროექტი“ აღნიშნავს, რომ ეს, სავარაუდოდ, რეკორდული თანხაა რუსეთის ძალოვანი სტრუქტურების ყველა წარმომადგენელს შორის. უფრო მეტიც, უძრავი ქონების მნიშვნელოვანი ნაწილი - დაახლოებით ნახევარი - რეგისტრირებულია მარინა არტემიევას სახელზეა, რომელიც, „პროექტის“ თქმით, ნიკოლაი პატრუშევის ვაჟის, ვიცე-პრემიერ დმიტრი პატრუშევის ფარული ცოლია.
„პროექტის“ ცნობით, არტემიევას ეკუთვნის ორი ბინა მოსკოვის ცენტრში, ორი მიწის ნაკვეთი მოსკოვსა და მოსკოვის ოლქში (მხოლოდ მათი ღირებულება აღწევს თითქმის 5 მილიარდ რუბლს) და კომერციული ქონება.
„პროექტის“ ცნობით, არტემიევას და დმიტრი პატრუშევმას ოფიციალურად არასოდეს დაურეგისტრირებიათ ქორწინება, ამიტომ არტემიევა ვიცე-პრემიერის ქონებრივ დეკლარაციებში არ ფიგურირებდა. მათ ხუთი შვილი ჰყავთ. არტემიევა ასევე რამდენიმე კომპანიის თანამფლობელია. გამოცემა აღნიშნავს, რომ 2021 წელს მან კრემლისგან ბინების შესაძენად მიიღო იპოთეკური სესხი „როსსელხოზბანკიდან“, რომლის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე პატრუშევი უმცროსი იყო.
პატრუშევების ოჯახის სხვა საკუთრებაც არა თავად ჩინოვნიკებზე, არამედ ნათესავებზეა რეგისტრირებული, კერძოდ, ნიკოლაი პატრუშევის ყოფილ მეუღლეზე, ელენაზე და მის რძალზე, ტატიანა პატრუშევაზე.
„პროექტის“ ცნობით, შარშან მაისში უშიშროების საბჭოში თანამდებობიდან წასვლის შემდეგ ნიკოლაი პატრუშევი „ვერ თმობდა თავის დიდ ოფისს სტარაიას მოედანზე“, რის გამოც მისი შემცვლელი, სერგეი შოიგუ, „იძულებული გახდა, თავის ძველ კაბინეტში შეყუჟულიყო“. „პატრუშევების ოჯახში უძრავი ქონებით შეპყრობილობა“, ირონიულად აღნიშნავს „პროექტი“. პუბლიკაცია არ შეიცავს არც თავად პატრუშევის და არც მისი ოჯახის წევრების კომენტარებს.
ადრე იმავე „მამებისა და პაპების“ გამოძიების ფარგლებში „პროექტმა“ გამოაქვეყნა მასალები ვლადიმირ პუტინის ნათესავების, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანამშრომლების, ბიზნესმენისა და სენატორის, სულეიმან კერიმოვის, სენატის თავმჯდომარის, ვალენტინა მატვიენკოსა და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლების შესახებ.
