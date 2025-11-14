მთავრობა 2026 წლიდან პლასტმასის ჭურჭლის და კონტეინერების რეალიზაციას აკრძალავს

საქართველოს მთავრობის ინიციატივით, მომავალი, 2026 წლის 1 იანვრიდან სურსათთან შეხებისთვის განკუთვნილი პლასტმასის საგნების, ერთჯერადი ჭურჭლის, კონტეინერების და თავსახურების რეალიზაციას აკრძალავს.
ცვლილების შემდეგ, როგორც გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო განმარტავს, "აიკრძალება პლასტმასისაგან დამზადებული ჩანგლების, დანების, კოვზების, ჩხირების, თეფშების, საწრუპების, სასმელის მოსარევების, გაფართოებული პოლისტიროლისგან (EPS) დამზადებული სასურსათო კონტეინერების და მათი თავსახურების, გაფართოებული პოლისტიროლისგან (EPS) დამზადებული ჭიქების და მათი თავსახურების წარმოება (გარდა ექსპორტის მიზნით წარმოებისა), იმპორტი და ბაზარზე განთავსება.
ასევე იკრძალება პლასტმასისგან დამზადებული ერთჯერადი სასურსათო კონტეინერების და ჭიქების საშუალებით საზოგადოებრივი კვების ობიექტების მიერ მომხმარებლისთვის მზა სურსათის მიწოდება."
ახალი რეგულაცია არ ეხება პლასტმასისგან დამზადებულ ერთჯერადი გამოყენების შესაფუთ ნაკეთობებს (საგნებს), რომლებიც განკუთვნილია დაფასოებული სურსათისათვის.
დადგენილება ითვალისწინებს გარკვეულ გარდამავალ პერიოდს.
- პლასტმასისაგან დამზადებული ჩანგლების, დანების, კოვზების, ჩხირების, თეფშების, საწრუპების, სასმელის მოსარევების, გაფართოებული პოლისტიროლისგან (EPS) დამზადებული სასურსათო კონტეინერების და მათი თავსახურების, გაფართოებული პოლისტიროლისგან (EPS) დამზადებული ჭიქების და მათი თავსახურების რომლებიც განთავსებულია ბაზარზე ამ დადგენილების ამოქმედებამდე, დასაშვებია ბაზარზე განთავსებული იყოს დადგენილების ამოქმედებიდან სამი თვის განმავლობაში - ანუ 1 აპრილამდე.
- ასევე, პლასტმასისგან დამზადებული ერთჯერადი სასურსათო კონტეინერების და ჭიქების საშუალებით საზოგადოებრივი კვების ობიექტების მიერ მომხმარებლისთვის მზა სურსათის მიწოდება შესაძლებელია დადგენილების ამოქმედებიდან ექვსი თვის განმავლობაში - ანუ 1 ივლისამდე.
კონტროლს ტექნიკური რეგლამენტის ცვლილებების შესრულებაზე, სურსათის ეროვნული სააგენტო, გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი და საქართველო ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური განახორციელებენ.
პლასტმასის ჭურჭელის აკრძალვას წინ უძღოდა საქართველოში პოლიეთილების პარკების რეალიზაციაზე დაწესებული შეზღუდვები - მოქმედი კანონმდებლობით სავაჭრო ობიექტებში ბიოდეგრადირებადი პარკები უნდა გამოიყენებოდეს, თუმცა ეს წესი სავაჭრო ობიექტების მხოლოდ ნაწილში სრულდება.
საქართველოში კვლავ არ ხდება ნაგვის სეპარირება, რაც პლასტმასის ნარჩენების გადამუშავებას უშლის ხელს და გარემოს იმაზე მეტ ზიანს აყენებს, ვიდრე ეს ნარჩენების მართვისა და გადამუშავების შემთხვევაში იქნებოდა.
სამინისტროს მონაცემებით, საქართველოში, ყოველწლიურად, დაახლოებით 612,5 მილიონი ერთეული ერთჯერადი გამოყენების პლასტიკის ჭიქა, თავსახური, საკვების კონტეინერი, დანა, ჩანგალი, კოვზი, ე.წ. „საწრუპი, თეფში და სასმლის მოსარევი მოიხმარება, რაც ჯამურად 3.9 - 5.9 ათას ტონა პლასტიკს შეადგენს.
