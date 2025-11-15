ჰაერის ხარისხი მკვეთრად არის გაუარესებული - თბილისში ჰაერში მყარი ნაწილაკები დასაშვებზე ორჯერ მეტია

15 ნოემბრის მონაცემებით, საქართველოში ჰაერი მკვეთრად დაბინძურებულია მყარო ნაწილაკებით როგორც თბილისში, ასევე თელავში, ახალციხესა და ქუთაისში.
ჰაერის ხარისხის შემოწმება ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია პორტალზე air.gov.ge; ამ დროისთვის გათიშულია მესტიის სადგური, საიდანაც პორტალს მონაცემები არ მიეწოდება.
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ ატმოსფერულ ჰაერში არსებული მტვრის უმცირესი ნაწილაკები (PM10, PM2.5), რომელიც დღეს თბილისში ზღვრულ დონეს აღემატება, ჰაერის ნებისმიერ სხვა დამაბინძურებელზე მეტად აზიანებს ადამიანის ჯანმრთელობას. მყარი ნაწილაკების შესუნთქვა აძლიერებს გულ-სისხლძარღვთა და რესპირატორული დაავადებების, ასევე ფილტვის კიბოს განვითარების რისკს.
