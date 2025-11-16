Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

100-ზე მეტი ადამიანი დაშავდა მეხიკოში, დანაშაულის წინააღმდეგ გამართულ აქციებზე

საპროტესტო აქცია მეხიკოში
საპროტესტო აქცია მეხიკოში

მეხიკოს პოლიციის ცნობით, შაბათს 20-მდე დემონსტრანტი და 100-მდე პოლიციელი დაშავდა აქციაზე, რომლითაც მოქალაქეები აპროტესტებდნენ პრეზიდენტის მხრიდან ძალადობრივ დანაშაულთან არასაკმარის ბრძოლას. დაპატიმრებულია 20 პირი.

ათასობით ადამიანი გავიდა დედაქალაქის ისტორიულ მთავარ მოედანზე, დემონსტრაციის სულისჩამდგმელები იყვნენ ახალგაზრდა მექსიკელები და ადგილობრივი ე.წ. "სომბრეროს მოძრაობის" მომხრეები. ეს მოძრაობა გაჩნდა მას შემდეგ, რაც მოკლეს ერთ-ერთი ქალაქის ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლით ცნობილი მერი.

სააგენტო AFP იუწყება, რომ დემონსტრაციაში მონაწილეობდა ყველა ასაკის მოქალაქე. აქცია გაიმართა ეროვნული სასახლის წინ, სადაც პრეზიდენტი კლაუდია შეინბაუმი ცხოვრობს და მუშაობს.

რამდენიმე დემონსტრანტმა შეანგრია სასახლის გარშემო მდებარე მეტალის ბარიერები და პოლიციას ქვები დაუშინა, რასაც პოლიციამ ცრემლმდენი გაზის გაშვებით უპასუხა - იუწყება სააგენტო.

მეხიკოს პოლიციის ცნობით, დაშავდა 20 დემონსტრანტი და 100 პოლიციელი, 40 პოლიციელი საავადმყოფოშია მოთავსებული. 20 პირი დააკავეს.

ფორუმი

Recommended

XS
SM
MD
LG