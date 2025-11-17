დაზიანებული გემები, ხანძრები - რუსეთის ჯარებმა ოდესის ოლქზე მასირებული შეტევა მიიტანეს

ოდესის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ტელეგრამ-არხზე 17 ნოემბერს, დილით გამოქვეყნებული ცნობით, დაზიანებულია რამდენიმე სამოქალაქო გემიც. კონკრეტულად რომელი გემები და რომელ პორტებში, ადმინისტრაცია არ ამბობს.
უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ინფორმაციით, რუსული დრონებით შეტევამ, რომელიც ოდესის ოლქში გასული ღამის განმავლობაში მიმდინარეობდა, ხანძრები გამოიწვია საპორტო და ენერგოობიექტებზე. დაშავდა ერთი ადამიანი.
უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევის შედეგად სატრანსპორტო საწარმო დაზიანდა დნეპროპეტროვსკის ოლქის პავლოგრადის რაიონში. ამის შესახებ ოლქის სამხედრო ადმინისტრაცია იუწყება.
უკრაინის საჰაერო ძალების მიერ სოციალური ქსელებით დილით გავრცელებული მონაცემებით, ღამის განმავლობაში რუსეთის ჯარებმა უკრაინას შეუტიეს 2 ბალისტიკური რაკეტით „ისკანდერ-მ“ და 128 უპილოტო საფრენი აპარატით, მათგან 80-მდე ე.წ. შაჰედით.
საჰაერო ძალების თანახმად, ადგილობრივი დროით დილის ცხრა საათისთვის დადასტურებული იყო უკრაინის ჩრდილოეთ, სამხრეთ და აღმოსავლეთ რაიონებში 91 რუსული დრონის მოგერიება და 32-ით პირდაპირი დარტყმა 15 ადგილზე. სარდლობა ადასტურებს ორ ადგილზე ორი რუსული რაკეტით პირდაპირ დარტყმასაც.
ფორუმი