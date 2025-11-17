Accessibility links

მაკრონმა და ზელენსკიმ ხელი მოაწერეს დეკლარაციას უკრაინის თავდაცვის გასაძლიერებლად

საფრანგეთის და უკრაინის პრეზიდენტების, ემანუელ მაკრონის და ვოლოდიმირ ზელენსკის(მარცხნივ) მიერ დეკლარაციის ხელმოწერის ცერემონია 17 ნოემბერს გაიმართა პარიზის მახლობლად მდებარე სამხედრო ბაზაზე

საფრანგეთის და უკრაინის პრეზიდენტებმა, ემანუელ მაკრონმა და ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ხელი მოაწერეს დეკლარაციას, რომლის მიზანია თანამშრომლობა უკრაინის თავდაცვის გასაძლიერებლად.

ხელმოწერის ცერემონია დღეს, 17 ნოემბერს გაიმართა პარიზის მახლობლად მდებარე სამხედრო ბაზაზე.

სააგენტო AFP პრეზიდენტ მაკრონის ადმინისტრაციასთან დაახლოებულ წყაროზე დაყრდნობით წერს, რომ დღეს ხელმოწერილი დოკუმენტის მიზანია სამხედრო მრეწველობის სფეროში საფრანგეთის მოწინავე გამოცდილება უკრაინის თავდაცვის სამსახურში ჩადგეს და კიევს მისცეს რუსეთის აგრესიისთვის პასუხის გასაცემად საჭირო სისტემების შეძენის შესაძლებლობა.

ხელმოწერის შემდეგ პრეზიდენტმა ზელენსკიმ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ უკრაინა თავისი არმიისთვის საფრანგეთისგან შეიძენს 100 გამანადგურებელს, Rafale.

უკრაინის პრეზიდენტი საფრანგეთში საბერძნეთიდან ჩავიდა, 18 ნოემბერს კი ესპანეთს ეწვევა.




