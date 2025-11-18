გოტა ჭანტურია მოსამართლე მანუჩარ ცაცუამ 245 000 ლარით დააჯარიმა

გოტა ჭანტურიას გზის გადაკეტვის გამო ჯარიმები გამოწერილია ადმინისტრაციული კოდექსის გამკაცრებამდე, ანუ იმ დროს, როცა ჯარიმებს შსს წერდა და სანამ გზის გადაკეტვაზე სასჯელი პატიმრობა გახდებოდა.
მან ათობით ჯარიმა ჯერ შსს-ში, შემდეგ კი სასამართლოში გაასაჩივრა.
მოთხოვნის მიუხედავად, მოსამართლეებმა საქმეები არ გააერთიანეს და ცალ-ცალკე განიხილავენ. პირველი გადაწყვეტილება მანუჩარ ცაცუამ 18 ნოემბერს მიიღო, 49 ჯარიმა 5 000-ზე გაამრავლა და აქტივისტი სამართალდამრღვევად ცნო.
კობა ჩაგუნავა გადაწყვეტილებას ხვალ გამოაცხადებს. ადვოკატი ვარაუდობს, რომ ამ პრაქტიკით სხვა მოსამართლეებიც დააკისრებენ გოტა ჭანტურიას ჯარიმებს.
საქსტატის მონაცემებით, საქართველოში 2025 წლისთვის კაცებისთვის საშუალო ხელფასი 2 601 ლარია - იმისათვის, რომ გოტა ჭანტურიამ მოსამართლე ცაცუას მიერ მისთვის დაკისრებული ჯარიმების გადახდა შეძლოს, 7 წლის და 10 თვის განმავლობაში უნდა იმუშაოს ისე, რომ ხელფასიდან არცერთი თეთრი არ დახარჯოს.
იმ შემთხვევაში, თუ ხელფასის 50%-ს დახარჯავს და მეორე ნახევარს ჯარიმების გადასახდელად შეაგროვებს, ჯარიმებისთვის 15 წლისა და 7 თვის ხელფასი დასჭირდება.
გოტა ჭანტურია სამი მცირეწლოვანი შვილის მამაა.
