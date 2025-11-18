ერგნეთის შეხვედრაზე ტრადიციულად განიხილეს უკანონო დაკავებები და უკანონო ბორდერიზაციის ფაქტები

„დღის წესრიგის მთავარ საკითხს წარმოადგენდა უკანონო პატიმრობაში მყოფი პირების დაუყოვნებლივი გათავისუფლების საკითხი. ამ ეტაპზე, სამწუხაროდ, კონკრეტული პასუხი გათავისუფლების ვადებთან დაკავშირებით ჩვენთვის ცნობილი არ არის. საერთაშორისო პარტნიორების დახმარებით გრძელდება მუშაობა, რომ უკანონო პატიმრობაში მყოფი პირები დაუბრუნდნენ საკუთარ ოჯახებს.
საუბარი შეეხო საანგარიშო პერიოდში საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ დაფიქსირებულ ყველა მნიშვნელოვან ინციდენტს, ვგულისხმობ ე.წ. უკანონო ბორდერიზაციის პროცესს. კიდევ ერთხელ დაფიქსირდა ცენტრალური ხელისუფლების მტკიცე პოზიცია ამგვარი დესტრუქციული ქმედებების მიუღებლობის შესახებ, რაც საფრთხეს უქმნის ადგილობრივ მოსახლეობას. განვიხილეთ თავისუფალი გადაადგილების საკითხი. დღეს ასევე ტექნიკურ საკითხებზე ვიმსჯელეთ. შეხვედრაში მონაწილეობდნენ მოწვეული ექსპერტები, მათ შორის ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან. განისაზღვრა ამ კუთხით სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივები.
ჩორჩანის საკითხს საოკუპაციო რეჟიმი მუდმივად აყენებს და აცხადებს, რომ ეს არის საფრთხე. ამ კუთხით მინდა, აღვნიშნო, რომ პოლიციის სტანდარტული პოსტი არ წარმოადგენს არანაირ საფრთხეს. ამ კუთხით საფრთხეები განეიტრალებულია. საფრთხეს წარმოადგენდა თავის დროზე მისი დანაშაულებრივი მიზნით ჩადგმა. რაც შეეხება საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენელთა განცხადებებს პოსტის აღების თაობაზე, ამაზეც არსებობს ცენტრალური ხელისუფლების გაცხადებული პოზიცია, რაც მათ კიდევ ერთხელ ეუწყათ“, – თქვა შეხვედრის დასრულების შემდეგ სუს-ის ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილემ, ირაკლი ანთაძემ.
13 ნოემბერს ჩორჩანას საგუშაგოს საკითხზე დაუსწრებლად შეუფარდეს პატიმრობა ყოფილ პრემიერ-მინისტრს და შინაგან საქმეთა მინისტრს, გიორგი გახარიას, რომელიც განუსაზღვრელი ვადით გერმანიაში, ბერლინში იმყოფება.
„ქართული ოცნების" მტკიცებით, შინაგან საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა გიორგი გახარიამ საკონტროლო პუნქტის აღმართვა 2019 წელს სამთავრობო უწყებებთან (კერძოდ, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან) შეუთანხმებლად გადაწყვიტა, რამაც სოფლების, ჩორჩანისა და წნელისის მახლობლად არსებული ტერიტორიის ნაწილზე კონტროლის დაკარგვა გამოიწვია და შეიარაღებული კონფლიქტის საფრთხეც შექმნა. ეს საკითხი, კერძოდ, თეა წულუკიანის თავმჯდომარეობით სადავო პარლამენტის კომისიის სხდომებზე განიხილეს.
