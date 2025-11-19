Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

რუსთაველზე მოშიმშილეებს აქტივისტი ისაკო დევიძე შეუერთდა

მოშიმშილეები პარლამენტის შენობასთან. ფოტო გადაღებულია 2025 წლის 2 ნოემბერს
მოშიმშილეები პარლამენტის შენობასთან. ფოტო გადაღებულია 2025 წლის 2 ნოემბერს

რუსთაველის გამზირზე, პარლამენტის შენობასთან მოშიმშილეებს სამოქალაქო აქტივისტი ისაკო დევიძე შეუერთდა. ხელახალი საპარლამენტო არჩევნებისა და მათი განცხადებით, "პოლიტპატიმრების" გათავისუფლების მოთხოვნით ამჟამად 9 ადამიანი შიმშილობს.

როგორც მოშიმშილე პოლიტიკოსი, "კოალიცია ცვლილებისთვის" წარმომადგენელი, გედევან ფოფხაძე ამბობს, მათ კარვებთან ერთად ადგილზე კიდევ ერთი კარავი გაიშალა, მათთვის ვინც პროტესტის უკიდურესი ფორმის მონაწილეების მიმართ სოლიდარობას გამოხატავს.

"მოშიმშილე ადამიანების მდგომარეობა დღეების შემდეგ გახდება საყურადღებო და ამიტომ სოლიდარობის აქცია მნიშვნელოვანია. სოლიდარობის აქციის მონაწილეები დაეხმარებიან მოშიმშილეებსაც", - ამბობს გედევან ფოფხაძე.

მათდამი სოლიდარობის მიზნით შიმშილობა დღეს, 19 ნოემბერს დაიწყო სამოქალაქო აქტივისტმა ისაკო დევიძემ.

ისაკო დევიძე საპროტესტო აქციებში მონაწილეობისას რამდენჯერმე დააკავეს - ბოლოს 25 სექტემბერს, მას მოსამართლე ზვიად ცეკვავამ 20-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა.

ის წინა დღით დააკავეს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 166-ე და 173-ე მუხლების დარღვევისთვის, რაც წვრილმან ხულიგნობასა და პოლიციელის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობას გულისხმობს.

თითქმის ერთი წელია, საქართველოში პროტესტი არ წყდება - გასული წლის 28 ნოემბერს დედაქალაქში ათიათასობით ადამიანი შეკრიბა მას შემდეგ, რაც „ქართული ოცნების“ მთავრობის პრემიერ-მინისტრმა, ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ მომდევნო ოთხი წლის განმავლობაში აღარ დააყენებდნენ ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის საჭირო მოლაპარაკებების გახსნის საკითხს.

პროევროპული დემონსტრაციების დაწყებიდან დღემდე მოთხოვნები უცვლელია: ახალი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება და დემონსტრაციებზე დაკავებულთა გათავისუფლება.

ასევე ნახეთ

პარლამენტთან აქტივისტი ისაკო დევიძე დააკავეს

აქტივისტი ისაკო დევიძე 5 ათასი ლარით დააჯარიმეს

აქტივისტი ისაკო დევიძე 3500 ლარით დააჯარიმეს

რვადღიანი პატიმრობის შემდეგ იზოლატორი დატოვეს ისაკო დევიძემ და დავით წოწორიამ

მოშიმშილე დემონსტრანტი ისაკო დევიძე იზოლატორიდან კლინიკაში გადაჰყავთ - ადვოკატი

რას ჰყვებიან და რა ბედი ეწიათ აქციებზე დაკავებულ დემონსტრანტებს?

ფორუმი

Recommended

XS
SM
MD
LG