დარახველიძე არ პასუხობს კითხვას, მის მიმართ სანქციები გახდა თუ არა EU-სთან დიალოგის გადადების მიზეზი

"სამწუხაროდ, გაუგებარია, რა მიზეზით მიიღეს გადაწყვეტილება, არანაირი ახსნა მათ არ მოუწოდებიათ, იყო საუბარი იმაზე, რომ მზად არიან ამ დიალოგის გადადებაზე, ჩვენ ასე მოგვეწოდა ეს ინფორმაცია", - უთხრა პარლამენტში ალექსანდრე დარახველიძემ ჟურნალისტებს, რომლებმაც მას ჰკითხეს, იყო თუ არა საქართველოს დელეგაციაში და გახდა თუ არა მის მიმართ სანქციები შეხვედრის გადადების მიზეზი.
"ასეთი მიზეზი ოფიციალურად არავის არ მოუწოდებია, ევროკავშირის მიერ საქართველოს არცერთი მოქალაქე არ არის სანქცირებული, შესაბამისად, ეს მოსაზრება ყოველგვარ რეალობას ცდება", - თქვა მან.
"ქართველები დაჟინებით მოითხოვდნენ იმ ადამიანების ჩამოყვანას, რომლებსაც ჩვენ (ცალკეული წევრი სახელმწიფოები) სანქციები აქვთ დაწესებული. ეს მიუღებელია“, - უთხრეს რადიო თავისუფლებას ევროპელმა დიპლომატებმა. ბრიუსელის განმარტების მიხედვით, შეხვედრა გადაიდო "ქართული მხარის მიერ წამოყენებული დაბრკოლებების გამო.“
შინაგან საქმეთა მინისტრს ხუთი მოადგილე ჰყავს: შალვა თადუმაძე, ალექსანდრე დარახველიძე, მარიამ ტაბატაძე, როლანდ მესხი და გიორგი სახოკია. მათგან ორს, შალვა თადუმაძეს და ალექსანდრე დარახველიძეს აქვთ სხვადასხვა ქვეყნის სანქციები დაწესებული.
შს მინისტრის კიდევ ერთი სანქცირებული მოადგილე, გიორგი ბუთხუზი 11 ნოემბერს გათავისუფლდა ამ პოსტიდან და ის გიორგი სახოკიამ შეცვალა ამ პოზიციაზე. სანქცირებულია ლიეტუვის, ლატვიისა და ესტონეთის მიერ - მას სავიზო და სამოგზაურო შეზღუდვები აქვს დაწესებული.
ევროკავშირს ქართველი მაღალჩინოსნებისთვის ერთობლივი სანქციები ამ დრომდე არ დაუწესებია - ქართული ოცნების მაღალჩინოსნების მიმართებით ცალკეული ქვეყნების მიერ დაწესებული შეზღუდვები მოქმედებს.
ფორუმი