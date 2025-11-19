X-ზე განთავსებულ შეტყობინებებში სამხედროებმა დეირ-კიფის და შაჰურის რუკები გამოაქვეყნეს, შენობების მდებარეობის მითითებით და განაცხადეს, რომ მათ მიმდებარე ტერიტორიაზე დარჩენა “სახიფათოა”.
„ისრაელის სამხედრო ძალები მალე დაარტყამენ ჰეზბოლას ტერორისტული ორგანიზაციის სამხედრო ინფრასტრუქტურას სამხრეთ ლიბანში, მისი აკრძალული მცდელობების საპასუხოდ, კვლავ იმოქმედოს ამ ტერიტორიაზე“, - განაცხადა არაბულენოვანმა წარმომადგენელმა ავიჩაი ადრაიმ.
19 ნოემბერს ისრაელის სამხედრო ძალებმა განაცხადეს, რომ წინა დღეს სამხრეთ ლიბანზე განხორციელებული დარტყმების შედეგად ჰეზბოლას ორი წევრი მოკლეს. ეს ოპერაციები განხორციელდა ირანის მხარდაჭერით მოქმედი დაჯგუფების წინააღმდეგ, ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიუხედავად.
ერთი წლის წინ მიღწეული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება მიზნად ისახავდა ისრაელსა და ჰეზბოლას შორის ერთ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების შეჩერებას.
ამ თავდასხმების გამო ლიბანმა ისრაელი დაადანაშაულა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევაში და თავის ტერიტორიაზე შეიარაღებული ძალების დატოვებაში.
ისრაელმა წინა დღეს გამოაცხადა, რომ სამხრეთ ლიბანში, პალესტინელი ლტოლვილებისთვის განკუთვნილ აინ ალ-ჰილვეჰის გადატვირთულ ბანაკში ჰამასის საწვრთნელ ბაზაზე თავდასხმა განახორციელა.
ლიბანის ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით, სულ მცირე, 13 ადამიანი დაიღუპა.
ჰამასმა (აშშ-სა და ევროკავშირში მიჩნეულია ტერორისტულ დაჯგუფებად) უარყო, რომ ლიბანში პალესტინის ბანაკებში სამხედრო ობიექტები ჰქონდა და ისრაელის ბრალდებებს „ტყუილი“ უწოდა.
ისრაელმა ლიბანის ორი სოფელი გააფრთხილა, რომ დაარტყამს
ისრაელის არმიამ 19 ნოემბერს მეზობელი სახელმწიფოს - ლიბანის - ორი სოფლის მოსახლეობა გააფრთხილა, რომ სანამ ჰეზბოლას სამხედრო ინფრასტრუქტურაზე მოსალოდნელი დარტყმები განხორციელდება, დაუყოვნებლივ დატოვონ ტერიტორია.
X-ზე განთავსებულ შეტყობინებებში სამხედროებმა დეირ-კიფის და შაჰურის რუკები გამოაქვეყნეს, შენობების მდებარეობის მითითებით და განაცხადეს, რომ მათ მიმდებარე ტერიტორიაზე დარჩენა “სახიფათოა”.
ფორუმი