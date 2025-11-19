უკრაინაში კორუფციის კრიზისის ფონზე ორი მინისტრი გაათავისუფლეს

უკრაინელმა კანონმდებლებმა 19 ნოემბერს თანამდებობიდან გაათავისუფლეს ორი მინისტრი. მათ საქმეზე გამოძიება ფართო ანტიკორუფციული კამპანიის ნაწილია. დეპუტატებმა გამოთქვეს მოწოდება უფრო ფართომასშტაბიანი ზომების მიღების შესახებ ქვეყნის ხელმძღვანელობის მიმართ ნდობის აღსადგენად, რადგან სკანდალი ომის პერიოდის ყველაზე დიდ პოლიტიკურ კრიზისს იწვევს ქვეყანაში.
სახელმწიფო ბირთვულ სააგენტოში კონტრაქტების გაფორმებაზე კონტროლის მიზნით
100 მილიონი დოლარის მოცულობის სავარაუდო გარიგების გამოძიებამ, ომის მეოთხე ზამთრის მოახლოებასთან ერთად, ახალი აღშფოთება გამოიწვია გავრცელებული კორუფციის მიმართ, მათ შორის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის უახლოეს წრეში.
პარლამენტმა იუსტიციის მინისტრის, გერმან გალუშჩენკოს - რომელიც 2021 წლიდან მიმდინარე წლამდე ენერგეტიკის მინისტრის თანამდებობას იკავებდა - და მისი მემკვიდრის, ენერგეტიკის მინისტრის, სვიტლანა ჰრინჩუკის თანამდებობიდან გათავისუფლებას მისცა ხმა. ორივე მათგანი უარყოფს თავის დანაშაულს ამ საქმეში.
18 ნოემბერს სასამართლომ ყოფილი ვიცეპრემიერის დაკავების განკარგულება გასცა ამ საქმესთან დაკავშირებული ბრალდებებით.
მანამდე ხუთი ადამიანი დააკავეს, ასევე ბრალი წაუყენეს ორ ეჭვმიტანილს, რომლებიც კვლავ გარეთ არიან. მათ შორის არის თანამფლობელი პროდუქციის კომპანიისა, რომელმაც შექმნა კომედიური სერიალი, რომლითაც ზელენსკიმ პოპულარობა მოიპოვა როგორც ტელევარსკვლავმა 2019 წელს მის პრეზიდენტად არჩევამდე.
ოპოზიციურმა ძალებმა მოითხოვეს უფრო მკაცრი რეაგირება კიევის პოლიტიკურ წრეებში მომხდარ სკანდალზე, მათ შორის მთელი მთავრობისა და ზელენსკის ადმინისტრაციის გავლენიანი უფროსის გადადგომაზე.
ზელენსკის პარტიის, „ხალხის მსახურის“ ზოგიერთი წევრი, მათი უმრავლესობა ომის განმავლობაში პარლამენტს მართავს, გამოვიდა „ეროვნული მდგრადობის მთავრობისა“ და „მაქსიმალურად გამჭვირვალე“ საპრეზიდენტო ადმინისტრაციის შექმნის წინადადებით.
2022 წელს რუსეთის მიერ ქვეყანაში შეჭრის შემდეგ, ანტიკორუფციულმა ორგანოებმა გააძლიერეს ბრძოლა კორუფციის წინააღმდეგ, რათა დაარწმუნონ დონორები და დაამტკიცონ, რომ კიევი მზადაა ევროკავშირში წევრობისთვის.
თუმცა, ეს ნიშნავდა უკრაინაში დიდი ხნის განმავლობაში მიმდინარე მაღალი დონის თაღლითობის მტკივნეულ გამოაშკარავებას.
ზელენსკიმ პირობა დადო ენერგეტიკის სექტორის სრულად განახლების შესახებ და სანქციები დაუწესა სკანდალის მთავარ ეჭვმიტანილს, ტიმურ მინდიჩს, თანამფლობელს საპროდიუსერო ტელეკომპანია „კვარტალ-95“-ის, საიდანაც დაიწყო ზელენსკის კარიერა.
ოფიციალური პირების თქმით, მინდიჩმა ქვეყანა დატოვა. მისი სტუდიის ცნობით, ის იქ გადაწყვეტილების მიმღებ როლს აღარ ასრულებს.
