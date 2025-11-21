Accessibility links

საქართველოსა და აზერბაიჯანის შინაგან საქმეთა სამინისტროებმა თანამშრომლობის შეთანხმება გააფორმეს

ვილაიათ ეივაზოვი (მარცხნივ) და გელა გელაძე ხელს აწერენ შეთანხმებას.
საქართველოსა და აზერბაიჯანის შინაგან საქმეთა სამინისტროებმა თანამშრომლობის შეთანხმება გააფორმეს. დოკუმენტს ხელი მოაწერეს საქართველოში ვიზიტით მყოფმა აზერბაიჯანის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვილაიათ ეივაზოვმა და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გელა (გეკა) გელაძემ.

„მინისტრებმა კიდევ ერთხელ გაუსვეს ხაზი არსებულ ნაყოფიერ თანამშრომლობას და კავშირების მეტად გაძლიერების მზაობა გამოთქვეს“, - წერია შსს-ს გავრცელებულ ინფორმაციაში.

ვილაიათ ეივაზოვი შეხვდა „ქართული ოცნების“ მთავრობის პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძესაც. მთავრობის პრესსამსახურის ცნობით, „შეხვედრაზე ყურადღება დაეთმო ორ ქვეყანას შორის არსებულ ნაყოფიერ თანამშრომლობასა და სტრატეგიული პარტნიორობის შემდგომი გაღრმავების პერსპექტივებს“.

ვილაიათ ეივაზოვი (მარცხნივ) და ირაკლი კობახიძე
შსს-ს ცნობით, აზერბაიჯანის შინაგან საქმეთა მინისტრი საქართველოში გელა გელაძის მოწვევითაა. თვითმფრინავი, რომელშიც მისი დელეგაციაც იმყოფებოდა, საქართველოში დღეს, 21 ნოემბერს, დილით ჩამოფრინდა.

