ევროკავშირის ლიდერები შაბათს, იოჰანესბურგში, დიდი ოცეულის სამიტის ფარგლებში, უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე სასაუბროდ შეიკრიბებიან, - განაცხადეს პარასკევს ევროკავშირის ლიდერებმა, ურზულა ფონ დერ ლაიენმა და ანტონიო კოსტამ.
„ჩვენ ვესაუბრეთ პრეზიდენტ ზელენსკის. განვიხილეთ მიმდინარე ვითარება და ჩვენთვის ცხადია, რომ უკრაინაში
არაფერი უნდა მოდეს უკრაინის გარეშე“, - განაცხადეს კოსტამ და ფონ დერ ლაიენმა X-ზე გაკეთებულ განცხადებაში.
ევროკავშირის ლიდერები შაბათს იკრიბებიან უკრაინაში მშვიდობის განსახილველად
