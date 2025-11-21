Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

ევროკავშირის ლიდერები შაბათს იკრიბებიან უკრაინაში მშვიდობის განსახილველად

ევროკავშირის ლიდერები შაბათს, იოჰანესბურგში, დიდი ოცეულის სამიტის ფარგლებში, უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე სასაუბროდ შეიკრიბებიან, - განაცხადეს პარასკევს ევროკავშირის ლიდერებმა, ურზულა ფონ დერ ლაიენმა და ანტონიო კოსტამ.

„ჩვენ ვესაუბრეთ პრეზიდენტ ზელენსკის. განვიხილეთ მიმდინარე ვითარება და ჩვენთვის ცხადია, რომ უკრაინაში
არაფერი უნდა მოდეს უკრაინის გარეშე“, - განაცხადეს კოსტამ და ფონ დერ ლაიენმა X-ზე გაკეთებულ განცხადებაში.

ფორუმი

Recommended

XS
SM
MD
LG