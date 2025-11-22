დრონებმა ღამით ყირიმს შეუტიეს და ელექტროქვესადგური დაბომბეს

22 ნოემბრის ღამეს, დრონებმა მასშტაბური შეტევა განახორციელეს დროებით ოკუპირებულ ყირიმზე, აფეთქებები მოხდა სიმფეროპოლში, გვარდეისკოეში, კრასნოპერეკოპსკსა და არმანსკში. წინასწარი ინფორმაციით, დაბომბეს კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ენერგეტიკული ობიექტები.
ადგილობრივი მაცხოვრებლების თქმით, პირველი აფეთქებები სიმფეროპოლში დაახლოებით 00:45 საათზე მოხდა. თვითმხილველების ცნობით, აფეთქებები ელექტროსადგურიდან მოდიოდა.
დაახლოებით ღამის პირველ საათზე სიმფეროპოლის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში ძლიერი აფეთქებების ახალი სერია გაისმა.
დაძაბულობა იყო სოფელ გვარდეისკოეში, სადაც რუსული საჰაერო ბაზა მდებარეობს. მოხდა დაახლოებით ათი აფეთქება, რომლებსაც თან ახლდა სროლა.
აფეთქებების შესახებ ინფორმაცია ასევე გავრცელდა კრასნოპერეკოპსკიდან და არმანსკიდანაც.
თავდასხმის ერთ-ერთი სავარაუდო სამიზნე კრასნოპერეკოპსკის ელექტროსადგურის ქვესადგური იყო.
ღია წყაროების თანახმად, ეს ყირიმის ელექტროქსელის მნიშვნელოვანი კვანძია, რომელიც ნახევარკუნძულის მნიშვნელოვან ნაწილს ელექტროენერგიით ამარაგებს.
ფორუმი